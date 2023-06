NAC Breda maakt straf bekend aan man die de auto van Joey Kooij bekogelde

Vrijdag, 2 juni 2023 om 19:13 • Sam Vreeswijk

NAC Breda heeft een stadionverbod uitgedeeld aan de man die woensdagavond een plastic beker richting de auto van scheidsrechter Joey Kooij gooide. Het gebeurde na afloop van het duel tussen NAC en FC Emmen (1-2) in de Keuken Kampioen Play-Offs, toen de arbiter weg wilde rijden. Kooij zelf heeft ondertussen besloten om geen aangifte te doen tegen de man, die heeft bekend.

Kooij stond woensdagavond op het punt om te vertrekken bij het Rat Verlegh Stadion, toen boze NAC-supporters het hadden gemunt op zijn auto. De arbiter werd volgens verschillende berichten bekogeld, waarop Kooij uitstapte en de menigte toesprak. De Telegraaf schreef op basis van een ooggetuige dat een van de daders meteen kon worden gearresteerd door de politie. De scheidsrechter was gedurende de wedstrijd al het mikpunt van fluitconcerten en kwetsende spreekkoren.

Vreemd beeld. Scheidsrechter Joey Kooij stopt zijn auto midden op de weg en stapt uit om verbaal de strijd aan te gaan met wat supporters van NAC. ‘Joey, rot op’, zingt men, terwijl de arbiter nog wat venijnige woorden terugroept. Inmiddels is Kooij weer onderweg. #NACpraat pic.twitter.com/ZqNOaTSsML — Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) May 31, 2023

Vrijdag reageert NAC op de clubwebsite op het incident. “Gelukkig had de auto van de arbiter geen schade. Met de bekentenis van de dader heeft de politie een proces-verbaal opgemaakt. Een vertegenwoordiger van NAC heeft gisteren contact gehad met de scheidsrechter om namens de club excuus te maken voor het voorval. Het ging in dit geval om een eenmansactie, waarbij de dader schuld heeft bekend. Hij heeft inmiddels via de gemeente en politie een omgevings- en stadionverbod opgelegd gekregen.”

Donderdag gaf de KNVB al aan onderzoek te gaan doen naar het voorval. “Wij hebben contact met Joey. Samen gaan we bekijken hoe we verder met deze situatie omgaan. Blijft onverlet dat dit soort acties belachelijk zijn en wij vinden dat scheidsrechters te allen tijde veilig hun werk moeten kunnen doen.” Kooij heeft nu dus besloten om geen aangifte te doen.