Diego Biseswar pleit voor grote naam als opvolger Priske bij Feyenoord

Pascal Bosschaart is de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord, maar dat is slechts tijdelijk na het ontslag van Brian Priske eerder deze week. In het sportprogramma van Rijnmond wordt vrijdag volop gespeculeerd over de ideale nieuwe hoofdcoach van de Champions League-deelnemer uit Rotterdam.

Willem van Hanegem vindt Mark van Bommel de ideale opvolger van Priske. Van Marino Pusic is De Kromme minder gecharmeerd, al werkte de trainer van Shakhtar Donetsk bij Feyenoord enige tijd succesvol samen met Arne Slot in De Kuip.

In de sportuitzending van Rijnmond is onder meer Abdenasser El Khayati te gast en de oud-speler van onder meer Willem II en ADO Den Haag hoopt dat de Feyenoord-leiding vooral in Nederland rondkijkt. De middenvelder ziet zijn ideale kandidaat in Zuid-Limburg rondlopen.

''Ik zou het voor het nieuwe seizoen aandurven met Danny Buijs'', verwijst El Khayati naar de coach van Fortuna, die als speler een verleden heeft bij Feyenoord. ''Die heeft een paar goede jaren achter de rug met Fortuna.''

''Feyenoord is een totaal andere club, maar ik zou het eerder aandurven met een Nederlandse dan weer een buitenlandse trainer'', aldus El Khayati, die wordt aangevuld door Diego Biseswar.

De voormalig vleugelaanvaller van Feyenoord schuift Robin van Persie naar voren als mogelijke opvolger van Priske. El Khayati vindt het geen goed idee om nu al in zee te gaan met de oud-aanvaller van de Rotterdammers, thans werkzaam bij sc Heerenveen.

''Die zit nog in zijn eerste jaar'', is El Khayati van mening dat Van Persie nog te weinig ervaring heeft als hoofdtrainer. ''Buijs heeft al vlieguren gemaakt. Hij heeft zich ontwikkeld, is kalmer dan hij eerst was. Dus ik zou het aandurven.''