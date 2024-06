Na Lieke Martens kondigt volgende grote naam afscheid aan bij Oranje Leeuwinnen

Daniëlle van de Donk zal in 2025 stoppen als international van de Oranje Leeuwinnen, zo maakt de middenvelder maandag bekend op een persmoment. Ze zal tot en met het EK van volgend jaar in Zwitserland beschikbaar blijven voor de bondscoach en daarna afscheid nemen van het Oranje tricot.

In aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland van dinsdag spreekt Van de Donk zich uit. "Ik ben 32. Bij mij gaat het ook een keer gebeuren", antwoordt ze, doelend op het afscheid als international.

"Ik voel me nog goed en heb het EK nog in mijn hoofd zitten. Dan heb ik een heel mooie carrière gehad. Ik wil ook gewoon op een waardige manier afscheid nemen van Oranje", legt Van de Donk haar beslissing uit.

"Dat ik fysiek nog alles kan brengen en dat het niet bergafwaarts gaat. Nog doorgaan tot het WK van 2027 is nog wel écht ver weg", erkent de 32-jarige speelster.

Van de Donk is een vaste klant bij de Oranje Leeuwinnen. Ze speelde in totaal 155 interlands voor Nederland, waarvan 138 als basisspeler. Van de Donk was onder meer van de partij toen de Oranje Leeuwinnen in 2017 de EK-titel pakten.

Lieke Martens

De aankondiging van Van de Donk volgt kort op het afscheid als Oranje-international van Lieke Martens. Afgelopen vrijdag speelde de 31-jarige aanvalster haar laatste thuisinterland. Dinsdag tegen Finland is haar allerlaatste duel namens Nederland.

Martens geldt als een van de beste Nederlandse voetbalsters aller tijden. Ze staat op 158 interlands, waarin ze 62 doelpunten maakte.

