Na de overwinning op Bosnië en Herzegovina wacht nu Duitsland: hier moet het Nederlands elftal voor uitkijken

Dinsdagavond neemt het Nederlands elftal het op tegen Duitsland. Voor Oranje is dit de eerste ‘echte’ test na de halve finale op het EK. Afgelopen zaterdagavond wist Nederland nog met 5-2 te winnen van Bosnië en Herzegovina, maar het bleef onnodig lang spannend.

De Duitsers hebben afgelopen zaterdag nog overtuigend met 5-0 weten te winnen van Hongarije. Van de laatste tien wedstrijden die Duitsland heeft gespeeld is er maar één wedstrijd verloren gegaan en dat ook nog in de verlenging, tegen EK-winnaar Spanje. Verder wonnen de Duitsers er zeven en speelden ze twee keer gelijk.

Eerdere ontmoetingen

Nederland heeft het vaak moeten opnemen tegen Duitsland. De duels tussen deze twee landen gaan vaak gelijk op en dat is ook te zien aan de resultaten van voorgaande ontmoetingen. Nederland won drie van deze duels, speelde vier keer gelijk en Duitsland kwam vier keer als winnaar uit de strijd. De laatste wedstrijd was afgelopen maart, toen werd het 2-1 voor Duitsland.

Getty Images

Jamal Musiala

Duitsland heeft veel grote namen in de selectie, maar Jamal Musiala is toch wel de echte ster geworden. De 21-jarige spelmaker van Bayern München heeft afgelopen EK nog drie keer gescoord en heeft zijn goede spel ook in de Nations League weten door te zetten. Afgelopen zaterdag was de nummer 10 van Duitsland nog goed voor drie assists en een doelpunt. Voor deze aanvallende middenvelder, die ook wel ‘Bambi’ wordt genoemd, is Nederland dus gewaarschuwd.

Getty Images

Florian Wirtz

Een andere smaakmaker aan Duitse zijde is Florian Wirtz. Wirtz was afgelopen seizoen de grote man bij Bayer Leverkusen en had een groot aandeel in het historische kampioenschap. Net als Musiala scoorde ook Wirtz tegen Hongarije én verleende hij de assist op de goal van zijn collega. De spelmaker maakte zijn debuut in 2021 voor de Duitse ploeg en is steeds vaker een vaste basisspeler onder coach Julian Nagelsmann.

Naast deze twee sterren moet Nederland aankomende dinsdag ook zeker nog voor andere spelers oppassen. Zo blijkt ook Kai Havertz de laatste tijd wat makkelijker te kunnen scoren en heeft Duitsland ook nog de kopsterke spits Niclas Füllkrug, die tijdens het EK twee keer trefzeker was. Beide spelers scoorden afgelopen zaterdag óók tegen Hongarije.

Net als Ronald Koeman heeft Nagelsmann ook besloten om een aantal grote namen thuis te houden. Zo zijn Serge Gnabry en Leon Goretzka niet opgeroepen door de bondscoach en zijn Toni Kroos, Manuel Neuer, Ilkay Gündogan en Thomas Müller onlangs gestopt als international.