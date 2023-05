Myron Boadu geeft teken van leven met eerste doelpunt sinds 19 februari

Zondag, 7 mei 2023

AS Monaco heeft zondag goede zaken gedaan in de strijd om de vierde plaats in de Ligue 1. Mede dankzij een doelpunt van Myron Boadu werd met 1-2 gewonnen op bezoek bij SC Angers. Het was het eerste doelpunt van de Nederlandse aanvaller sinds 19 februari. Het was overigens niet de mooiste treffer van de middag, want die kwam op naam van Aleksandr Golovin. Monaco heeft met nog vier speelronden voor de boeg vijf punten voorsprong op achtervolger Lille OSC en is dus dicht bij een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Bijzonderheden:

Golovin gaf in de slotminuut van de eerste helft zijn visitekaartje af. De Russische linksbuiten dacht niet na toen hij werd aangespeeld en krulde de bal vanaf circa twintig meter en op schitterende wijze in de rechterbovenhoek: 0-1. Na een uur spelen was Boadu het eindstation van een snelle counter van Monaco. De rake schuiver van dichtbij was voor de voormalig AZ'er het eerste doelpunt in bijna drie maanden tijd. Het werd nog spannend toen Abdallah Sima al koppend voor de aansluitingstreffer tekende. Er waren hevige protesten aan de kant van Monaco, omdat de bezoekers vonden dat ze voorafgaand aan de goal een ingooi hadden moeten hebben, en niet Angers. Boadu en consorten hielden stand in de slotfase en boekten een belangrijke zege om de Europese plaatsen.

?????????????? ?? Wat een GE WEL DIGE knal van de Rus!#ZiggoSport #AngersMonaco pic.twitter.com/5xT6wbPSCV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2023

Wie hebben we daar? ?? Boadu weet te scoren namens Monaco ??#ZiggoSport #AngersMonaco pic.twitter.com/kNyxkQg4bW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2023

Monaco moet oppassen! ?? Angers komt met de aansluitingstreffer... terwijl de spelers van Monaco nog steeds staan te protesteren ??#AngersMonaco #ZiggoSport pic.twitter.com/jgkLFdiFMo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 7, 2023

Angers - AS Monaco 1-2

45' 0-1 Aleksandr Golovin (assist Vanderson)

60' 0-2 Myron Boadu (assist Youssouf Fofana)

64' 1-2 Abdallah Sima (assist Himad Abdelli)