MVV start WHOA-procedure in strijd om langer bestaan: ‘Pijnlijk...’

MVV Maastricht is een WHOA-procedure (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) gestart, zo communiceert de club donderdagochtend via de officiële clubkanalen. De Limburgers verkeren in financieel zwaar weer en hopen via deze procedure uit de schulden te raken.

MVV raakte eind maart plotseling in een financiële malaise verwikkeld. In juni van afgelopen jaar maakten de Sterrendragers bekend dat twee Amerikaanse investeringsmaatschappijen zich zouden inkopen bij de club. In maart kwam naar buiten dat de investeerders zich hadden teruggetrokken uit het project. Een van de investeerders bleek over onvoldoende financiële middelen te beschikken.

De alarmbellen rinkelden op volle toeren in Maastricht en direct werd duidelijk dat de club in een dusdanig slechte financiële staat verkeert dat faillissement een reëel scenario is. Daarom heeft de club op 31 maart een verzoek om hulp ingediend bij de rechtbank.

De WHOA maakt het bedrijven met een gezonde basis mogelijk om met schuldeisers tot een akkoord te komen. Dit moet voorkomen dat MVV niet failliet gaat en dat de schuldeisers met lege handen komen te staan.

MVV en de schuldeisers gaan samen op zoek naar een oplossing middels een betalingsregeling. Een deel van de schulden wordt daarbij direct afbetaald, terwijl het overige deel gesaneerd wordt.

Directeur Laura van Leeuwen laat zich uit over de penibele staat van de club. “Een WHOA-procedure is pijnlijk voor elke organisatie, zeker voor een voetbalclub die leeft van de goede band met leveranciers en partners uit onze regio. Het gaat hier om mensen die echt betrokken zijn bij de club, met wie we al heel lang samenwerken en ook willen blijven samen werken.”

“Ondanks dat het pijnlijk is, is deze stap wel echt nodig om een streep onder het verleden te zetten. Dit is de eerste stap richting een fundamenteel gezond en nieuw MVV. We werken keihard aan de acute nood bij de club. Het is een duidelijke les: dit mag nooit meer gebeuren”, laat Van Leeuwen optekenen.

MVV is niet de eerste ploeg in de Keuken Kampioen Divisie die dit seizoen te maken heeft met de WHOA. Eerder moest provinciegenoot VVV-Venlo ook externe hulp aanvragen, al kwam die club niet tot een akkoord met enkele schuldeisers. Uiteindelijk wees een rechter uit dat een groot deel van de schuldenlast niet betaald hoefde te worden.



