MVV slaat na rust genadeloos toe en wint Limburgse derby van VVV

Zondag, 13 augustus 2023 om 18:38 • Jonathan van Haaster

MVV Maastricht heeft in zijn eerste wedstrijd van het nieuwe Keuken Kampioen Divisie-seizoen direct een knappe overwinning behaald. De ploeg van trainer Maurice Verberne was met 1-3 te sterk voor provinciegenoot VVV-Venlo. In De Koel was de thuisploeg voor rust de betere partij, maar de bezoekers sloegen vlak na rust via Ferre Slegers en Marko Kleinen keihard toe. Simon Janssen zorgde een kwartier voor tijd voor de aansluitingstreffer, maar na de late benutte strafschop van Koen Kostons was het duel definitief gespeeld.

Beide ploegen haalden deze zomer de nodige nieuwe spelers binnen. Aan de kant van VVV had trainer Rick Kruys een basisplaats in huis voor doelman Jan de Boer, terwijl ook Michail Kosidis mocht opdraven. De Griekse spits wordt gehuurd van AEK Athene. Roel Janssen en Moreno Rutten, die deze zomer terugkeerden bij VVV, stonden eveneens aan de aftrap. Aan de kant van MVV stond verloren zoon Bryan Smeets in de basisopstelling, net als mede-nieuwelingen Özgür Aktas, Wout Coomans, Slegers en Rayan Buifrahi.

VVV begon beter en na balverlies op het middenveld van MVV zag Kosidis een zee aan ruimte voor zich. De spits speelde af op Soulyman Allouch, die van dichtbij stuitte op Romain Matthys. VVV was de betere partij en de eerste helft en dat leidde bijna tot een treffer van Kosidis. De Griek kwam echter net tekort om een voorzet van Simon Janssen binnen te tikken. MVV viel tegen en verder dan een matig schot van Kostons kwam het in eerste instantie niet. Kosidis kwam aan de andere kant tot een goede kopbal, maar Matthys had een antwoord. Niet veel later kreeg Kostons wederom een goede schietkans. Ook dit keer vloog zijn schot ver naast.

Ploeggenoot Smeets kwam uit een rebound het dichts bij een Maastrichtse treffer. De middenvelder had een karakteristiek hard schot in huis, waar De Boer een knap antwoord op had. VVV was de bovenliggende partij, maar kreeg binnen vijf minuten na rust een dubbele mokerverslag te verwerken. Allereerst bracht de opgestoomde Smeets de bal bij Lars Schenk, wiens lage voorzet bij de tweede paal werd binnengelopen door Slegers: 0-1. Bij de volgende aanval van MVV was het opnieuw raak. Kostons gaf mee aan Kleinen, die naar binnen sneed en feilloos uithaalde in de korte hoek: 0-2.

VVV moest in de aanval en had via Allouch op 1-2 moeten komen. De technicus stuitte in alle vrijheid op De Boer, die een goede indruk maakte. Een kwartier voor tijd kwam de aansluitingstreffer er alsnog. Simon Janssen profiteerde van een klutssituatie in de zestien en haalde doeltreffend uit: 1-2. Martijn Berden kreeg de uitgelezen kans op de 2-2, maar van dichtbij schoot hij over. MVV maakte in de volgende aanval een einde aan alle onzekerheid. De Boer haalde invaller Dailon Livramento onderuit, waarna de toegekende strafschop werd benut door Kostons: 1-3.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Groningen 1 1 0 0 3 3 2 Roda JC Kerkrade 1 1 0 0 3 3 3 MVV Maastricht 1 1 0 0 2 3 4 FC Den Bosch 1 1 0 0 1 3 5 FC Emmen 1 0 1 0 0 1 6 NAC Breda 1 0 1 0 0 1 7 FC Dordrecht 1 0 1 0 0 1 8 SC Cambuur 1 0 1 0 0 1 9 Willem II 1 0 1 0 0 1 10 FC Eindhoven 1 0 1 0 0 1 11 ADO Den Haag 1 0 1 0 0 1 12 De Graafschap 1 0 1 0 0 1 13 Jong AZ 0 0 0 0 0 0 14 Jong FC Utrecht 0 0 0 0 0 0 15 Jong PSV 0 0 0 0 0 0 16 Telstar 0 0 0 0 0 0 17 TOP Oss 1 0 0 1 0 0 18 VVV-Venlo 1 0 0 1 -2 0 19 Helmond Sport 1 0 0 1 -3 0 20 Jong Ajax 1 0 0 1 -3 0