MVV doet vernietigende post op X over Ajax maar verwijdert bericht weer

MVV Maastricht heeft het maandagavond heel zwaar op Sportcomplex De Toekomst. Jong Ajax trad in het Keuken Kampioen Divisie-duel met de Limburgers aan met miljoenenaankopen als Sivert Mannsverk en Anton Gaaei. Na twee vroege doelpunten van Julian Rijkhoff, een winterse aankoop van Ajax, meldde MVV zich met een woedende tweet op X.

Rijkhoff speelt maandag zijn tweede wedstrijd voor Jong Ajax. Waar de negentienjarige spits, die teruggehaald werd van Borussia Dortmund, vorige week niet tot scoren kwam tegen Jong FC Utrecht (0-1 winst), maakte hij maandag al vroeg twee goals achter elkaar tegen MVV.

De Limburgse club staat op X bekend om zijn flamboyante manier van verslag doen van wedstrijden en hield zich na de vroege 2-0 achterstand niet in. MVV hekelt de huidige opzet van de Keuken Kampioen Divisie, waaraan sinds enkele jaren beloftenploegen van Eredivisie-clubs meedoen.

"Julian Rijkhoff werd deze winter gehaald voor een bedrag dat gelijk is aan twee keer de salarisbegroting van MVV", claimt de club op X. "Meer waard dan onze selectie, maar mooi voor het hele Nederlandse voetbal dat die vanavond onze periodekansen aan gort mag schieten."

MVV stond voorafgaand aan het treffen met Jong Ajax tweede in de derde periode van de Keuken Kampioen Divisie. Met een zege op De Toekomst zou de ploeg van Maurice Verberne de koppositie in de periode in handen nemen.

De hatelijke tweet werd door MVV snel weer verwijderd.

