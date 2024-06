Mulder wijst andere speler dan De Jong aan als beste Nederlandse middenvelder

Youri Mulder geeft hoog op van Teun Koopmeiners. De analist van stelt zelfs dat de smaakmaker van Atalanta momenteel de beste Nederlandse middenvelder is.

Koopmeiners kan terugkijken op een uitstekend seizoen bij Atalanta, waarmee hij vierde eindigde in de Serie A en vorige maand de Conference League won.

Ook persoonlijk wist hij indrukwekkende statistieken te overleggen. In 51 duels over alle competities was Koopmeiners goed voor 15 goals en 7 assists.

Tijdens Rondo van Ziggo Sport steekt Mulder de loftrompet over de 21-voudig Oranje-international. “Hij is voor mij de beste Nederlander in het buitenland. Tijjani Reijnders had ook een geweldig eerste seizoen, maar Koopmeiners heeft als middenvelder van Atalanta heel veel doelpunten gemaakt en assists gegeven.”

“Koopmeiners heeft ook een geweldige vrije trap, voor mij is hij op het moment zelfs de beste Nederlandse middenvelder”, vervolgt Mulder, die van mening is dat de linkspoot altijd moet spelen in Oranje.

“Hij moet absoluut in de basis op het EK, naast Reijnders. En waar Frenkie de Jong dan moet staan? Die is geblesseerd. De Jong doet al héél lang niet mee”, aldus Mulder.

Koopmeiners speelt bij Atalanta regelmatig als nummer 10 n als controlerende middenvelder. Mulder zou hem in Oranje altijd als controleur opstellen. “Je kunt met een diepe spits spelen en dan met Gakpo, Simons of Malen erachter. En dan twee defensieve middenvelders: Koopmeiners en Reijnders.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties