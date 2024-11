Feyenoord heeft dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League knap met 3-3 gelijkgespeeld tegen Manchester City, na een schier onmogelijke 3-0 achterstand na rust. Voetbalzone beoordeelt zoals vanouds de basisspelers van de Rotterdammers met een rapportcijfer.

Gernot Trauner hield Erling Haaland met name voor rust redelijk in bedwang, al benutte de Noor kort voor het rustsignaal wel een strafschop. De Oostenrijker krijgt desondanks een 7 als cijfer. Hwang In-beom (6,5) was nuttig op het middenveld van Feyenoord, dat Manchester City 45 minuten lang partij kon bieden en af en toe zelfs de aanval opzocht. Na de hervatting waren er veel minder mogelijkheden voor de Feyenoorders om uit te blinken, al was de comeback in de slotfase bijzonder knap te noemen. Timon Wellenreuther leverde in het begin zomaar de bal in bij Jack Grealish, maar herstelde zich daarna met een aantal goede reddingen en ontvangt een 7, net als de trefzekere Anis Hadj Moussa.

Igor Paixão (6) had het op links zeer moeilijk met Rico Lewis, zijn jonge en energieke bewaker, maar had met een assist wel een groot aandeel in de late gelijkmaker. De weer wedstrijdfitte Quinten Timber veroorzaakte een strafschop met een wat ongelukkige overtreding op Haaland en moet het ook doen met een 5, al gaf hij de assist op Santiago Gimenez. De teruggekeerde controleur kon niet echt een stempel drukken op de wedstrijd, al was dat vooral na rust bijna onmogelijk tegen de betere spelers van Manchester City. Antoni Milambo was eerder in de Champions League nog de held van Feyenoord tegen Benfica, maar hij kwam er in Manchester niet echt aan te pas en verlaat Engeland met een 5.

Timon Wellenreuther: 7

Bart Nieuwkoop: 6,5

Gernot Trauner: 7

Dávid Hancko: 7

Gijs Smal: 5

Hwang In-beom: 6,5

Antoni Milambo: 5

Quinten Timber: 5

Anis Hadj Moussa: 7

Julián Carranza: 6

Igor Paixão: 6