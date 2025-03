Mohamed Ihattaren is een paar seconden heel stil en vertelt dan over tijd bij Ajax

Mohamed Ihattaren zit lekker in zijn vel, maar dat is niet altijd zo geweest. Als speler van Ajax leek de geboren Utrechter een moeilijke periode achter zich te hebben gelaten, maar toch ging het weer mis. Nu is de linkspoot volwassener en vertelt hij live bij Goedemorgen Eredivisie over zijn tijd in de hoofdstad.

Tijdens de uitzending worden beelden getoond van Ihattarens enige optreden namens Ajax. Hij maakte zijn debuut in de TOTO KNVB Bekerfinale in het seizoen 2021/22, uitgerekend tegen zijn jeugdclub PSV, maar kon een nederlaag niet afwenden.

Daarna ging het weer helemaal mis voor Ihattaren, die enkele jaren uit de voetbalwereld verdween maar als 23-jarige nu zijn wedstrijden speelt voor RKC. Presentator Milan van Dongen haalt een interview van de creatieveling aan in zijn Ajax-tijd, waarbij hij aangaf het verleden achter zich te hebben gelaten.

Dat bleek echter wat voorbarig. "Wat is het grootste verschil tussen toen en nu?", wil Van Dongen weten van de tafelgast. Ihattaren is een paar seconden heel stil, denkt goed na over zijn antwoord en trekt dan ook het boetekleed aan.

“Ik ben vanaf mijn jeugd bij PSV altijd gestuurd. Vanuit Italië (Juventus en Sampdoria, red.) ben ik alleen teruggekomen in Amsterdam. Als je lekker in je vel zit en een paar goede wedstrijden speelt denk je dat alles goed gaat.”

“Maar uiteindelijk bleef het in mijn privéleven hetzelfde en ging het er niet op vooruit. Ik heb zelf ook hele slechte keuzes gemaakt, maar nu heb ik José (Fortes Rodriguez, zijn zaakwaarnemer, red.) en veel mensen die aan mijn oor trekken.”

Ihattaren illustreert het met een treffend voorbeeld. “Ik kan niet eens zelf meer beslissen aan wie ik stadionkaarten geef. Dat wordt bepaald door de mensen om me heen. Dat helpt mij heel veel", besluit hij glimlachend en met een glinstering in zijn ogen.