Mogelijke transfer Calafiori naar Arsenal kan slecht nieuws betekenen voor Ajax

Daniele Rugani gaat Juventus deze zomer mogelijk verlaten voor Bologna. De centrumverdediger, die ook interesse van Ajax geniet, wordt gezien als potentiële opvolger van Riccardo Calafiori. De onderhandelingen tussen Bologna en het geïnteresseerde Arsenal zitten momenteel echter muurvast.

De onderhandelingen tussen Arsenal en Bologna lopen al een tijdje stroef. Bologna houdt vast aan een vaste transfersom van 50 miljoen euro, terwijl the Gunners momenteel niet verder willen gaan dan 40 miljoen plus bonussen. Bologna wil van geen wijken weten en dat heeft mede te maken met FC Basel, de club die hem afgelopen zomer voor vier miljoen euro plus vijftig procent over de winst bij een volgende transfer verkocht aan Bologna.

Arsenal is huiverig om de vaste transfersom te verhogen vanwege de 'Profitability and Sustainability Regulations' (PSR). De PSR schrijft voor dat Premier League-clubs per drie jaar niet meer dan omgerekend ongeveer 125 miljoen euro verlies mogen maken. Arsenal-manager Mikel Arteta verklaarde vorige week al dat de PSR het ‘wat moeilijker’ maken om toptransfers te realiseren, maar dat de club alsnog wil leveren ‘om een zo competitief mogelijk team samen te stellen’.

Calafiori, één van de weinige Italianen die op het afgelopen EK indruk wist te maken, wil de stap naar het Emirates Stadium graag maken. Momenteel zit hij echter in de wachtkamer, in de hoop dat een transfer alsnog van de grond komt. Bologna stelde voor om Arsenal-verdediger Jakub Kiwior in de deal te betrekken, maar daar ziet de Pool volgens Fabrizio Romano geen heil in.

Zodoende is het afwachten of het nog van een deal gaat komen. Mocht het wel zover komen, dan komt Bologna mogelijk uit bij Rugani. De zaakwaarnemer van de Italiaan, die nog tot medio 2026 vastligt, heeft volgens Gianluca Di Marzio een onderhoud gehad met de clubleiding van Bologna. Naast Rugani is Bologna ook geïnteresseerd in Mats Hummels, die transfervrij is na zijn vertrek bij Borussia Dortmund.

Als Calafiori wordt verkocht aan Arsenal, kan dat slecht nieuws betekenen voor Ajax, dat Rugani graag wil verwelkomen als ervaren versterking, maar mogelijk dus achter het net vist. Rugani staat overigens ook in de belangstelling van Al-Shabab, terwijl ook Genoa en Atalanta genoemd zijn als mogelijke vervolgbestemmingen voor Rugani.

Bologna, dat volgens Sky Italia zeker niet negatief tegenover een langer van Calafiori staat, heeft de verdediger inmiddels verzocht zich te melden bij het trainingskamp ter voorbereiding op het seizoen 2024/25. Calafiori ligt nog drie seizoen vast in Stadio Renato Dall'Ara.

