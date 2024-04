Mogelijk serieuze straf Kroes; misdaadverslaggever Van Wely maakt vergelijking

Alex Kroes moet rekening houden met een serieuze straf nu hij door Ajax is geschorst, zo stelt Mick van Wely. De misdaadverslaggever stipt in de talkshow Beau aan dat een mogelijke zaak tegen Kroes vergelijkbaar is met een recente strafzaak.

Dinsdagochtend werd bekend dat de Raad van Commissarissen van Ajax de samenwerkingen met de algemeen directeur permanent wil beëindigen, omdat Kroes zou hebben gehandeld in aandelen met voorkennis, hetgeen een strafbaar feit is.

Van Wely voorspelt dat Kroes ‘niet jaren de bak in zal gaan’, mocht hij daadwerkelijk hebben gehandeld met voorkennis. “Als hij vervolgd wordt, want het is een misdrijf, zal het een rol spelen in welke mate hij dit wist of hoorde te weten. En ben je willens en wetens de mist in gegaan?”, geeft de misdaadverslaggever van De Telegraaf aan.

“Ik heb even gekeken naar een soortgelijke zaak bij een cryptoplatform, waar een leidinggevende zelf investeerde in zaken die daar werden aangeboden”, vervolgt Van Wely. “Dat was voorkennis en die heeft drie maanden cel gekregen. In het algemeen is het vaak een celstraf, taakstraf, geldboete of een combinatie.”

NOS-journalist Jeroen Stekelenburg, die eveneens aanwezig is in de talkshow, legt uit hoe de RvC tot het besluit is gekomen om Kroes per direct te schorsen. “Hij heeft aandelen gekocht op een moment dat het niet mocht. Waar de schoen nu wringt, is dat Kroes de aandelen heeft gekocht op het moment dat hij al in onderhandeling was met Ajax. Dat is handelen met voorkennis.”

“Het was bijna niet zichtbaar geweest, want het is eigenlijk pas gaan rollen op zijn eerste werkdag. Ajax heeft de informatie over de 42.500 aandelen toen bij de Autoriteit Financiële Markten gemeld. Zij hebben daar toen een persbericht over naar buiten gebracht en naar aanleiding daarvan gingen journalisten vragen stellen.”

Stekelenburg weet dat er toen intern bij Ajax een discussie is ontstaan. “Kroes heeft toen, met het idee dat hij niks strafbaars had gedaan, de precieze gegevens aan de Raad van Commissarissen gegeven, die zag dat hij een week voor zijn aanstelling nog aandelen kocht. Als er niet een journalist was geweest van Quote die alert was, hadden we waarschijnlijk nooit meer wat gehoord van deze zaak.”

