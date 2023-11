Moet Koeman debutant oproepen? ‘Het zou natuurlijk niet heel vreemd zijn’

Donderdag, 9 november 2023 om 13:10 • Wessel Antes • Laatste update: 13:14

Het zou niet gek zijn als Ronald Koeman ervoor kiest om Jan Paul van Hecke op korte termijn bij Oranje te halen, zo oordelen journalisten Lentin Goodijk en Matthijs Vegter in de podcast VI ZSM van Voetbal International. Het tweetal is onder de indruk van wat de 23-jarige verdediger wekelijks laat zien bij Brighton & Hove Albion. Goodijk concludeert dat het uitduel met Ajax donderdagavond de perfecte kans is voor Van Hecke om zich te bewijzen aan Koeman.

“Dit is toch wel een wedstrijd waarin de ogen op hem gericht zijn en een kans om zich te laten zien”, aldus Goodijk. Van Hecke wordt net als voormalig Ajacied Joël Veltman in de basis verwacht bij Brighton. Oranje-doelman Bart Verbruggen lijkt genoegen te moeten nemen met een plek op de bank.

“Ik ben benieuwd of hij in beeld kan komen, wat is jouw gevoel”, vraagt Vegter aan zijn collega-journalist. Goodijk velt vervolgens zijn oordeel. “Het zou natuurlijk niet heel vreemd zijn. Normaal gesproken is die positie geweldig bezet in Oranje, maar er zijn nu serieus wel veel blessures.”

“De Ligt, Botman, Van de Ven en Timber natuurlijk al langer”, somt Goodijk de ziekenboeg op. “Dan ga je toch kijken in de groep die daarachter zit en hij haalt echt serieus een hoog niveau, dat zegt De Zerbi ook. Hij is een goede mandekker, heeft de fysieke kwaliteiten en stiekem ook echt een goede inspeelpass.”

“Dat is misschien nog wel zijn grootste kwaliteit”, gaat Goodijk verder. “Die strakke pass tussen de linies door. Ik zou hem weleens willen zien op dat niveau. Bij Jong Oranje heeft hij getoond dat hij meekan, dus ik ben wel benieuwd of hij bij het Nederlands elftal ook kan aanhaken. Misschien niet direct in de basis, maar hem een keer bij de groep nemen zou natuurlijk niet zo vreemd zijn.”

Van Hecke speelde tot dusver acht interlands voor Jong Oranje, maar zat niet bij de voorselectie van Koeman voor de komende interlandperiode. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Matthijs de Ligt (Bayern München) stonden wel op de lijst van de keuzeheer, maar zijn vanwege uiteenlopende blessures niet beschikbaar voor de duels met Ierland (thuis) en Gibraltar (uit). Mogelijk maakt Van Hecke dus alsnog kans op een eerste uitverkiezing.

Mooie woorden

Brighton-manager Roberto De Zerbi sprak woensdag tijdens de voorbereidende persconferentie op het duel met Ajax nog lovend over Van Hecke. “Jan Paul is een verrassing geweest voor mij en mijn staf. Zijn ontwikkeling is ongelooflijk. Hij verdient het om basisspeler te zijn. Ik hoop dat hij in Amsterdam hetzelfde kan spelen als hij in Engeland doet.”