Moeder van Wout Weghorst onthult aan Valentijn Driessen hoeveel goals zoonlief gaat maken bij Ajax

Valentijn Driessen had zaterdag een opvallend onderonsje in De Adelaarhorst voorafgaand aan de uitwedstrijd van Ajax tegen Go Ahead Eagles. De journalist werd namelijk aangesproken door de moeder van Wout Weghorst, die enkele opvallende zaken toevertrouwde aan Driessen.

''Ik stond op de perstribune bij Go Ahead Eagles - Ajax'', verwijst Driessen maandag in Vandaag Inside naar zaterdagavond. ''En tien minuten voor de wedstrijd kwam een hele mooie vrouw naar me toe.''

''En die zegt: 'Jou heb ik altijd al willen spreken'. Het was moeder Weghorst, en het was een hele leuke ontmoeting. Een charmante vrouw die ook nog eens jarig was'', vervolgt Driessen zijn anekdote.

''Maar ze verklapte wel een aantal dingen over Wout tegen mij. Mama zei: 'Ajax wordt misschien nog wel derde, Wout'. En toen had Wout gezegd: 'Mama, Ajax wordt kampioen'. En ook het aantal doelpunten dat Wout gaat maken. Twintig doelpunten, dus je mag ze noteren'', zo onthult de chef voetbal van De Telegraaf nog meer details.

Driessen denkt niet bij voorbaat dat dat onmogelijk is. 'Er zijn nog dertig wedstrijden te gaan.'' Presentator Wilfred Genee spreekt vervolgens zijn bewondering uit voor Weghorst, die dus sinds kort het shirt draagt van Ajax.

''Ik vind het wel knap wat hij allemaal uit zijn carrière haalt. Het is echt bijzonder'', aldus Genee, die bijval krijgt van Derksen. Laatstgenoemde plaatst echter ook direct een kanttekening als het over Weghorst gaat. ''Ik kan alleen niet tegen dat overdreven gedrag in alles. Dat vind ik storend.''

Weghorst werd zaterdag door trainer Francesco Farioli als basisspeler gebruikt tegen Go Ahead Eagles. De spits scoorde niet in Deventer. Invaller Davy Klaassen deed dat wél, waardoor Ajax een punt pakte: 1-1.