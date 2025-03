Mitchell van Bergen helpt Sparta Rotterdam met eerste goal na bijna vier jaar aan zege tegen Willem II

Mitchell van Bergen heeft zijn doelpuntendroogte doorbroken. De buitenspeler scoorde voor het eerst in bijna vier jaar en was met een goal en een assist van grote waarde voor Sparta Rotterdam. Dankzij de overtuigende 4-0 zege op Willem II is de ploeg van Maurice Steijn nu nog maar één punt verwijderd van de veilige zone.

Sparta begon met dezelfde basiself als twee weken geleden, toen de ploeg van trainer Steijn met 1-0 verloor bij Go Ahead Eagles. Willem II had één wijziging in petto. Bij de Tilburgenaren ontbrak Tommy St. Jago vanwege lichte klachten in de wedstrijdselectie.

Na een saaie beginfase was het bij de eerste echte kans na twintig minuten direct raak. Een lange uittrap van Sparta-aanvoerder Nick Olij kwam perfect in de loop van Lauritsen. De Noorse spits speelde het vervolgens knap uit en schoot met rechts zijn zesde treffer van dit seizoen tegen de touwen: 1-0.

De thuisploeg ging direct op jacht naar de 2-0. Mitchell van Bergen zocht naar zijn linker en zag zijn poging maar net naast gaan. Daarna was het Shunsuke Mito met twee kansen op rij. Eerst werd de volley van de Japanner van de lijn gehaald. In de aanval die volgt treft Mito doelman Thomas Didillon op zijn pad.

Op slag van rust kreeg Sparta een corner. Nemer Van Bergen gleed weg, maar zag de bal terecht komen bij Carel Eiting. De huurling van FC Twente zag zijn inzet maar net naast gaan, waarna scheidsrechter Danny Makkelie een einde maakte aan de eerste helft waarin Sparta dominant voor de dag kwam.

Na rust ging Sparta rustig door waar het gebleven was. Eerst verdween een voorzet van de dreigende Van Bergen op de lat. Even later was het opnieuw Van Bergen die op avontuur ging. De rechtsbuiten wist zich langs zijn belager te frommelen en zag zijn schot na een blunder van Didillon in het net eindigen: 2-0. Voor Van Bergen was het zijn eerste doelpunt na bijna vier jaar.

Van Bergen kreeg het op zijn heupen en snelde weer langs linksback Rúnar Þór Sigurgeirsson. De voorzet van de vleugelflitser was messcherp en werd door Lauritsen tot goal gepromoveerd: 3-0. In de slotfase zorgde Kristian Hlynsson nog voor de 4-0. Door de ruime zege op Willem II kan de ploeg van Steijn weer omhoog kijken. Het gat met nummer vijftien Willem II is één punt.