Miste scheidsrechter een rode kaart voor PSV? 'Flamingo raakt zijn tegenstander heel hard!'

PSV zit al weken in de hoeken waar de klappen vallen en zaterdagavond was dat op bezoek bij Go Ahead Eagles (3-2) niet anders. Ryan Flamingo mocht diep in blessuretijd van de tweede helft echter niet klagen over scheidsrechter Pol van Boekel, die de verdediger van PSV liet wegkomen met een grove charge.

Go Ahead Eagles verdedigde in de absolute van de wedstrijd met hand en tand de voorsprong. In minuut 90+7 schoot Calvin Twigt een bal het strafschopgebied uit, waarna Flamingo zijn noppen in de kuit van de middenvelder van Go Ahead plantte.

Ook ESPN-commentator Mark van Rijswijk schrok van het moment. "Oeh... Flamingo probeert natuurlijk de bal te spelen, maar raakt dan heel hard en op een heel vervelende plek zijn tegenstander", aldus de verslaggever.

Zowel scheidsrechter Pol van Boekel als VAR Stan Teuben greep echter niet in. Er werd zelfs niet gefloten voor een overtreding van Flamingo.