‘Mislintat-flop’ wint vertrouwen van Farioli: Ajax-trainer blokkeert verkoop Carlos Forbs

Carlos Forbs hoeft deze zomer niet meer te vertrekken bij Ajax. Dat meldt het Algemeen Dagblad donderdagochtend. Trainer Francesco Farioli is onder de indruk geraakt van de vleugelspits, en ziet in Forbs zelfs 'een unieke selectiespeler'. De twintigjarige Portugees kan tegen FK Vojvodina dan ook rekenen op een basisplaats.

Voor Farioli’s entree leek Forbs’ toekomst in Amsterdam er nog somber uit te zien. De aanvaller, vorig seizoen voor veertien miljoen euro aangetrokken door voormalig td Sven Mislintat, schitterde in zijn debuutjaar vooral in ongeluk en viel meer op door zijn gebrekkige balcontrole dan zijn aanvallende bijdragen.

Nu lijkt het tij volledig gekeerd. Faroli waardeert Forbs om zijn snelheid en diepte, en met die wapens groeide de linkspoot uit tot gedeeld topscorer van de voorbereiding. Zowel tegen STVV (4-0) als tegen Olympiacos (1-0) kwam Forbs tot scoren.

Daarom lijkt de Portugees jeugdinternational in ieder geval nog een half jaar de kans te krijgen in de Johan Cruijff ArenA. Ajax wil menig ander Mislintat-aankoop graag slijten.

Zo proberen de Amsterdammers Josip Sutalo, die 20,5 miljoen kostte, uit alle macht te verkopen, maar houdt de Kroaat een transfer zelf tegen. Sutalo zei al nee tegen onder meer AFC Bournemouth, Lazio, AS Roma, Fiorentina en Farioli’s oude club OGC Nice, aldus Voetbal International.

Ook Diant Ramaj, vorig seizoen nog een zekerheidje, lijkt op weg naar de uitgan. Farioli geeft de voorkeur aan Remko Pasveer als eerste keeper, iets waar Ramaj niet mee kan leven. Onder meer Chelsea en Manchester City en nog enkele clubs uit LaLiga en de Premier League zouden de situatie nauwlettend in de gaten houden.

Voor Forbs ziet de boel er rooskleuriger uit. Hij lijkt tijdens de eerste officiële wedstrijd van het seizoen te starten als linker aanvaller, naast spits Chuba Akpom en rechtsbuiten Steven Berghuis. Aanwinst Bertrand Traoré is er donderdag nog niet bij. Het papierwerk inzake de Burkinees moet nog worden afgerond.

