‘Mislintat en Ajax lopen blauwtje bij gerenommeerde aanvallende middenvelder’

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 16:08 • Wessel Antes • Laatste update: 16:24

Emil Forsberg ziet een dienstverband bij Ajax niet zitten, zo meldt het Zweedse Aftonbladet. Volgens de Scandinavische ochtendkrant heeft Sven Mislintat bot gevangen bij de 31-jarige aanvallende middenvelder van RB Leipzig. Forsberg, die bij Die Roten Bullen nog tot medio 2025 vastligt, gaat zijn contract in de Red Bull Arena hoogstwaarschijnlijk verlengen. De 81-voudig international van Zweden komt verruilt de Bundesliga dus niet voor de Eredivisie.

Ajax is nog altijd op zoek naar een aanvallende middenvelder. Vrijdag meldde Fabrizio Romano dat Eduard Spertsyan (FC Krasnodar) nog steeds bovenaan het lijstje staat bij Mislintat. Forsberg komt in ieder geval niet naar Amsterdam toe om ‘op 10’ te spelen, daar hij zijn contract in Leipzig met twee seizoenen gaat verlengen. Trainer Marco Rose ziet in de rechtspoot nog altijd een belangrijke kracht voor zijn selectie. Forsberg kwam in het gewonnen Supercup-duel met Bayern München (0-3) als invaller slechts twaalf minuten in actie.

De concurrentiestrijd met Xavi Simons en Dani Olmo zorgt er echter niet voor dat Forsberg eieren voor zijn geld kiest. De Zweed is gelukkig in Duitsland, waar hij al sinds 2015 verblijft. Leipzig nam Forsberg destijds voor 3,7 miljoen euro over van Malmö FF. Momenteel is hij volgens Transfermarkt zo’n 7 miljoen euro waard. Forsberg groeide in de afgelopen 8 seizoenen uit tot een clubicoon bij Leipzig. In 304 officiële wedstrijden voor de Duitse club was de middenvelder goed voor 67 doelpunten en 67 assists. Met name met zijn standaardsituaties zorgt Forsberg voor veel gevaar.

Mislintat heeft dus opnieuw een poging gewaagd om een speler met ervaring in Duitsland te strikken. Eerder namen de Amsterdammers Jakov Medic over van FC St. Pauli, terwijl reservedoelman Diant Ramaj vanuit (Eintracht) Frankfurt naar de Johan Cruijff ArenA kwam. Mislintat hoopt(e) zich naast Josip Sutalo (Dinamo Zagreb) ook met Hiroki Ito van VfB Stuttgart te versterken. De Japanse centrale verdediger annex linksback lijkt van de Duitse club echter niet te mogen vertrekken. Een andere centrale verdediger van de club, Konstantinos Mavropanos, is hard op weg naar West Ham United, waardoor Stuttgart de deur zou hebben dichtgegooid.