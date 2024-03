Mislintat-aankoop spreekt: ‘Zolang mijn contract loopt, blijf ik bij Ajax’

Anton Gaaei is niet van plan Ajax al na een jaar te gaan verlaten. De Deense rechtsback, die geen bijster goed begin kent in Amsterdam, is van plan zijn contract tot de laatste seconde uit te dienen. "Ik besteed geen aandacht aan geruchten", spreekt Gaaei vol zelfvertrouwen tegenover Flashscore.

Razend benieuwd was men in de hoofdstad, toen Gaaei in augustus als opvolger van de vertrekkende Jorge Sánchez werd gepresenteerd. De 21-jarige Deen kwam voor vierenhalf miljoen euro over van Viborg FF en moest de concurrentie aangaan met Devyne Rensch.

Het mag echter nog geen succesverhaal heten. Gaaei maakt zelden indruk wanneer hij speelt, en werd zowel onder Maurice Steijn als John van 't Schip al eens voor rust naar de kant gehaald.

Dat ging Gaaei niet in de koude kleren zitten. "De afgelopen maanden is het plezier een beetje achtergebleven", geeft de zomeraanwinst eerlijk toe. "Het gaat echter beter. Het is belangrijk je niet te veel aan te trekken van wat ze over je zeggen en te luisteren naar de mensen die belangrijk zijn."

Zoals Jordan Henderson, die Gaaei al bevestiging gaf van zijn kwaliteiten. "Hij heeft mij verteld dat ik een goede speler ben en dat ik aan mijn zelfvertrouwen moet werken. Het is geweldig dat zo’n speler mij helpt om de moed te behouden. Hij heeft een grote invloed op ons jonge spelers."

Van die 'jonge spelers' was Gaaei er een die een langdurig contract voorgeschoteld kreeg. De Deens jeugdinternational tekende tot medio 2028 in de Johan Cruijff ArenA en is niet van plan voortijdig de handdoek in de ring te gooien. "Zolang mijn contract loopt, blijf ik bij Ajax. Ik besteed geen aandacht aan geruchten", aldus Gaaei, die overigens wel aangeeft zichzelf 'beter te hebben willen laten zien. "Dat zal naarmate ik meer vertrouwen van de ploeg krijg wel komen."

Gaaei kwam tot nog toe tot 27 officiële optredens voor Ajax, waarvan dertien als basisspeler. Ook kwam hij zesmaal in actie voor Jong Ajax. De Amsterdammers zouden hem volgens De Telegraaf. overigens 'gewoon' willen lozen komende zomer. Alleen Diant Ramaj, Sivert Mannsverk en Branco van den Boomen zouden van alle zomeraanwinsten in aanmerking komen voor een langer verblijf.

