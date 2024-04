Minteh, Timber en Paixão maken tussenstand nóg veel pijnlijker voor Ajax

Feyenoord heeft in de eerste helft van de Klassieker tegen Ajax binnen twee minuten twee goals gemaakt. De Rotterdammers profiteerden via Igor Paixão en Yankuba Minteh in minuut 34 en 36 optimaal van grote fouten achterin bij de Amsterdammers. In de blessuretijd van de eerste helft maakte Dávid Hancko er zelfs 3-0 van. Ook na rust ging Feyenoord vol door op de aanval. Minteh, Quinten Timber en Paixão zorgden ervoor dat na 67 minuten een 6-0 tussenstand op het scorebord stond.

Een minuut later was de onvermijdelijk lijkende treffer daar dan ook. Yankuba Minteh snoepte de bal af van een veel te lakse Ahmetcan Kaplan en bediende Igor Paixão. De Braziliaan wipte de bal eenvoudig over Rulli heen: 1-0.

Nog geen vijftien seconden na de aftrap voltrok zich precies hetzelfde scenario opnieuw achterin bij Ajax, ditmaal met Jorrel Hato in de rol van Kaplan. De achttienjarige centrumverdediger dribbelde veel te nonchalant in en nu pakte Calvin Stengs de bal af.

De creatieveling stak Bart Nieuwkoop weg, die de bal terugtrok op Minteh. De Gambiaan, zonet aangever, werkte op hoogte van de elfmeterstip af: 2-0.

In de blessuretijd van de eerste helft werd het nog erger voor Ajax. Een omhaal van Santiago Gimenez bij een hoekschop mislukte, maar viel onbedoeld op het hoofd bij Dávid Hancko, die binnenkopte: 3-0.

Igor Paixão zet Feyenoord op een verdiende voorsprong ? Een minuut later verdubbelt Yankuba Minteh de voorsprong: 2??-0??#feyaja — ESPN NL (@ESPNnl) April 7, 2024

