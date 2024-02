Min grijpt zijn kans bij afwezigheid Kramer en is grote held van RKC

RKC Waalwijk heeft vrijdagavond zeer belangrijke punten gepakt in de strijd tegen rechtstreekse degradatie. Henk Fraser zag zijn elftal op eigen veld heel goed starten tegen NEC en uiteindelijk met 2-0 winnen. RKC staat dankzij de belangrijke driepunter zes punten boven de degradatiestreep.

RKC, dat aantrad in speciale carnavalstenues, moest het stellen zonder de geblesseerden Michiel Kramer en Mats Seuntjens. Hierdoor was er een basisplaats voor David Min, wat een gouden greep bleek te zijn van Fraser. NEC had van de laatste zeven competitieduels er vijf gewonnen en begon ook mede dankzij het bereiken van de halve finale van de TOTO KNVB Beker met veel vertrouwen aan de ontmoeting in Waalwijk.

De start van NEC was echter allesbehalve goed te noemen. Min taxeerde een indraaiende voorzet van Aaron Meijers goed en tikte van dichtbij de 1-0 binnen. Het ging van kwaad tot erger toen Philippe Sandler Min aantikte in de zestien. Arbiter Dennis Higler zag er aanvankelijk niets in, maar na een check bij de VAR ging de bal alsnog op de stip. Jasper Cillessen keerde echter de inzet van Dario van den Buijs, die bij afwezigheid van Kramer de strafschop mocht nemen.

Jasper Cillessen stopt een penalty, maar dan...??#rkcnec — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2024

De VAR greep opnieuw in, want een speler van NEC was te vroeg de zestien binnengelopen. Niet Van den Buijs, maar Min legde ditmaal aan en zijn harde knal verdween in de rechterhoek: 2-0. Pech dus voor met name Cillessen, die voor het eerst op de Nederlandse velden een strafschop stopte maar uiteindelijk toch geen heldenrol vertolkte. NEC was ook niet bij machte om de achterstand nog voor rust te verkleinen.

Rogier Meijer greep halverwege in bij NEC: Rober González en Sylla Sow kwamen erin voor Sontje Hansen en Mees Hoedemakers. Het leek de bezoekers te inspireren tot wat beter aanvalsspel. Cillessen stak Tjaronn Chery weg na een uur spelen, maar de aanvallende middenvelder werd gestuit door de alerte Etienne Vaessen.

Aan de andere kant hield Cillessen NEC op de been met een fraaie redding op een harde kopbal van Van den Buijs. Vaessen beleefde eveneens een goede wedstrijd namens RKC, dat de vroeg verkregen voorsprong niet meer uit handen gaf in de tweede helft.

Er was nog meer tegenslag voor NEC in de slotfase, want na een botsing met Vaessen moest Sow de strijd staken. Vaessen toonde zijn goede vorm kort voor het einde nogmaals door Koki Ogawa op knappe wijze van scoren af te houden. Drie hele belangrijke punten voor RKC en een domper voor NEC na een sterke reeks in de Eredivisie.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties