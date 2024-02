Million Manhoef vertrekt officieel en levert Vitesse zeer welkom bedrag op

Million Manhoef verkast definitief naar Stoke City, zo maakt Vitesse bekend via de officiële kanalen. De 22-jarige aanvaller levert de Arnhemmers naar verluidt een kleine vier miljoen euro op. Een fors bedrag voor het financieel in nood verkerende Vitesse.

De Arnhemmers stonden al open voor een vertrek van Manhoef, maar dan moest de transfersom wel in de buurt van vier miljoen euro liggen. Edward Sturing en technisch directeur Benjamin Schmedes wilden de linkspoot lange tijd niet laten gaan, maar door de financiële situatie van de club móét Vitesse geld in het laatje krijgen.

De Gelderlander wist eerder te melden dat de club 'nog zeker' vijf miljoen euro nodig heeft om dit seizoen überhaupt af te kunnen maken. Hoewel het vertrek van Manhoef een sportieve aderlating is voor de hekkensluiter van de Eredivisie, woog het financiële aspect zwaarder.

Bij Stoke City komt Manhoef in een soortgelijke sportieve situatie terecht als bij Vitesse. Stoke staat slechts negentiende in de Championship, op zeven punten van een een degradatieplaats. Even leek het erop dat Manhoef naar PSV zou vertrekken, daar de Eindhovenaren enige tijd niet kunnen beschikken over de aan zijn hamstring geblesseerde Noa Lang. Al snel werd duidelijk dat die transfer toch niet plaats zou vinden.

“Million was een van onze smaakmakers en zal zeker gemist worden", vertelt Schmedes. "Toch is dit een stap die goed is voor zowel hemzelf, Vitesse als Stoke City. Het is een mooi voorbeeld van een speler die door Vitesse is opgeleid en nu, anderhalf jaar voor het einde van zijn contract, kan worden verkocht. Los van het zakelijke, wensen we hem op sportief vlak bovenal het allerbeste toe.”

Manhoef tekent voor 3,5 jaar in het bet365 Stadium. “Ik ben erg blij", vertelt Manhoef op de clubkanalen van the Potters. "Dit is een grote club en ik wil mensen laten zien wat ik kan doen. Ik wilde naar Engeland verhuizen en heb alleen maar goede dingen gehoord over Stoke City. Er zijn een paar Nederlandse landgenoten bij Stoke en ik vond het voor mij vanzelfsprekend om hierheen te komen."

Manhoef treft bij Stoke landgenoten Ki-Jana Hoever en Wouter Burger. “Ik kan niet wachten om mijn ploeggenoten te ontmoeten en te gaan voetballen in de kleuren van Stoke. Zaterdag staat er een grote wedstrijd op het programma, dus hopelijk kan ik er meteen bij betrokken zijn en het team gaan helpen.” Stoke neemt het zaterdag op tegen koploper Leicester City, dat hard op weg is om na een seizoen terug te keren naar de Premier League.

