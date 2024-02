Miljoenenaankoop valt door de mand bij AZ: â€˜Maakt een hele slechte indrukâ€™

Miljoenenaankoop valt door de mand bij AZ: ‘Maakt een hele slechte indruk’

Kristijan Belic heeft tot dusver nog geen indruk weten te maken op de analisten van ESPN. De middenvelder van AZ deelde zaterdagavond in de malaise op bezoek bij Almere City (0-0) en moest het in de rust ontgelden.

"Belic heeft het ook nog niet hè", snijdt Mario Been het onderwerp aan in De Eretribune. "Die is met veel bombarie gehaald om het middenveld te versterken, maar ik zie nog niet dat het echt een versterking is voor AZ. Misschien heeft hij tijd nodig."

Kwakman vond Belic een 'hele slechte indruk maken'. "Maar ik vind wel dat we jongens even wat tijd moeten gunnen. Het valt op dat hij heel veel ongelukkig balverlies lijdt, maar je moet zo'n jongen de tijd geven. Over een tijdje kun je hem beter beoordelen."

"Maar ik krijg niet de indruk dat hij even twee man wegsteekt", komt Jan Joost van Gangelen er nog een keer op terug. "Nee, maar zo'n speler is het ook niet, volgens mij", aldus Kwakman.

De woorden van Kwakman worden bevestigd door Luijckx. "Hij is een breker, de man die moet aanjagen. Aan de bal is niet zijn sterkste kwaliteit."

Belic kwam deze winter voor vier miljoen euro over van Partizan. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van West Ham United, maar wist in Engeland nooit door te breken.

"Het is een jongen die veel in beweging is, veel loopt, makkelijk aan de bal zijn weg kan vinden, agressiviteit heeft in zijn spel en de duels niet schuwt", zei technisch directeur Max Huiberts vorige maand bij de presentatie van de Serviër.

