Mikel Arteta trekt harde conclusies na totale offday van Arsenal in Porto

Arsenal speelde woensdagavond tegen FC Porto een beroerde wedstrijd en dat is ook manager Mikel Arteta niet ontgaan. The Gunners gingen in Estádio do Dragão met 1-0 onderuit door een treffer diep in blessuretijd en dus dreigt uitschakeling voor de Londenaren. "Dit was niet goed genoeg", vertelt de manager onder meer.

Porto en Arsenal maakten er in het heenduel van de achtste finales van de Champions League bepaald geen spektakelstuk van. Tot het prachtige doelpunt van Wenderson Galeno kwam het enige hoogtepunt eveneens op naam van Galeno, die in de eerste helft een enorme dubbele kans liet liggen. Arsenal genoot het balbezit, maar hield het tempo bijzonder laag en viel dan ook erg tegen.

"Ik heb tegen de spelers gezegd dat we dit veel beter moeten managen", deed Arteta zijn verhaal na afloop tegenover TNT Sports. "We hebben driemaal controle over de bal in hun zestien gehad... Dit is niet goed genoeg, maar uiteindelijk zijn we halverwege. Als we in de kwartfinale willen komen, moet we de tegenstander in het Emirates Stadium verslaan."

Toen niemand het meer aan zag komen krulde Galeno de bal op schitterende wijze in de verre hoek en dus dreigt uitschakeling voor Arsenal, dat eerder al in dezelfde fase zijn Waterloo vond in 2011, 2012, 2013, 2016 en 2017.

"Het ontbrak bij ons aan dreiging", analyseert Arteta de teleurstellende avond in Portugal. "Het ontbrak bij ons aan agressie op hun final third. We moeten veel beter aanvallen. Wij kunnen beter dan dit. Porto staat defensief goed georganiseerd en weet constant je ritme te breken. Dat we dat toestaan... Dit is niet goed genoeg."

"We zullen het thuis veel beter moeten doen. We kennen ze nu veel beter en weten wat we kunnen verwachten." Ook uit spelhervattingen, waar Arsenal normaliter vrij gevaarlijk uit wordt, lukte het de ploeg van Arteta niet om serieuze kansen te creëren. "We moeten hiervan leren en het in de return gaan doen."

De return in Londen vindt op 12 maart plaats. Arsenal, dat ook nog meestrijdt om de Engelse landstitel, neemt het voor de terugwedstrijd tegen Porto nog op tegen Newcastle United (thuis), Sheffield United (uit) en Brentford (thuis).

