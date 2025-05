Mikel Arteta schrok voorafgaand aan Arsenal - Paris Saint-Germain van zeven spelers in kleedkamer

Mikel Arteta is geschrokken van wat hij in de kleedkamer van zijn ploeg zag voorafgaand aan de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (0-1) in de halve finale van de Champions League. Dat heeft hij verteld op een persmoment.

PSG maakte dinsdagavond veel indruk in het Emirates Stadium. Aan de hand van een uitblinkende Ousmane Dembélé wonnen de Parijzenaren met 0-1. Na afloop liet Arteta weten geschokt te zijn van het zien van zijn geblesseerden.

Dat waren er tegen PSG maar liefst zeven. Het is voor Arteta sowieso al een seizoen waarin het niet meezit qua blessures in zijn selectie.

“Ik was erg geschokt toen ik vlak voor de wedstrijd tegen PSG de kleedkamer in liep”, aldus Arteta. “Daar zag ik ze plotseling allemaal naast elkaar zitten”, doelt hij op de afwezigen.

“Eerst Tomiyasu, naast hem Calafiori, daarnaast weer Gabriel, daarnaast Partey, daarnaast Havertz, daarnaast Gabriel Jesus en daar weer naast zat Jorginho. Dat is een hele basisopstelling!”

“We moeten echt van dag tot dag leven”, vervolgt de Spaanse manager. “Velen hebben we er al meerdere maanden niet bij kunnen hebben. Maar ik was ook blij met de spelers die ik wél kon opstellen. Niemand binnen de club klaagt hierover en daar ben ik trots op.”

Komende woensdag staat Arsenal een zware kluif te wachten in de return tegen de Fransen. Dan kan Arteta in ieder geval wel weer beschikken over Thomas Partey, die in de heenwedstrijd geschorst was. Vermoedelijk schuift Mikel Merino dan door naar de spitspositie, ten koste van Leandro Trossard.