Mike Verweij ziet vóór wedstrijden altijd iets heel vreemds bij Dennis Higler

Dennis Higler was zondag na Ajax - AZ de meest besproken man. De scheidsrechter deelde aan beide clubs een rode kaart uit en zorgde met enkele discutabele beslissingen voor ergernis en onbegrip bij de spelers. Valentijn Driessen velt een dag later in Kick-Off van De Telegraaf dan ook een hard oordeel over de veelbesproken arbiter.

''Zeventien jaar loopt hij rond. En dan dit laten gebeuren... Dat kan natuurlijk niet'', keek Driessen zondag met verbijstering naar het optreden van Higler. Presentator Pim Sedee werpt direct op dat 'iedereen weleens een offday kan hebben'.

''Hij heeft wel heel vaak een offday'', reageert Driessen met gevoel voor cynisme. Mike Verweij mengt zich vervolgens in de discusie over de tweede gele kaart voor AZ'er Alexandre Penetra, waarna het leek alsof de bezoekers uit woede over de beslissing van Higler het veld wilden aflopen.

''Wat ik zo verbazend vind bij Higler... Als je hem vóór de wedstrijd in de catacomben ziet, dan kijkt hij al als een konijn in de koplampen van een auto. Die man staat stijf van de zenuwen'', concludeert de Ajax-watcher na de clash van zondag in Amsterdam.

''Als je toch bij andere scheidsrechters de redelijke ontspanning ziet... Maar deze man heeft werkelijk alles fout gedaan wat er fout gedaan kon worden. Met de tweede gele kaart voor Penetra als dieptepunt. Hij was zó ontzettend blij om die te geven'', oordeelt ook Verweij keihard over Higler.

''Wat er volgens mij gebeurde, is dat Higler veel te snel geel gaf aan Taylor. Terwijl een aantal overtredingen van Goes, Belic en een paar anderen onbestraft bleven. En toen hoorde hij van de VAR dat geel voor Gaaei rood moest zijn. Toen sloeg de paniek toe.''

''Toen vond hij het zó heerlijk dat hij een minuut later ook Penetra rood kon geven. Want dat zal Higler echt gedacht hebben, want toen was het weer tien tegen tien. Daar is het dus volledig ontspoord'', deelt Verweij een dikke onvoldoende uit aan Higler.

De Ajax-watcher voegt aan zijn analyse toe dat uit nieuwe beelden blijkt dat het juist Brian Brobbey was die de bal speelde, en niet Penetra, waardoor de rode kaart toch terecht lijkt te zijn.