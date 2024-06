Mike Verweij noemt bedrag dat Ajax moet betalen voor Wout Weghorst

Ajax heeft een ‘precisieoperatie’ nodig om Wout Weghorst weg te kapen voor de neus van FC Twente, zo schrijft Mike Verweij van De Telegraaf vrijdagmiddag. De journalist bevestigt het nieuws van het Algemeen Dagblad dat de Amsterdammers hebben aangeklopt bij Burnley voor de spits. Volgens Verweij mikken de Engelsen op een transfersom van 5 miljoen euro.

Weghorst zelf staat open voor een transfer naar Ajax, maar Verweij weet dat zijn komst vanwege de financiën geen abc’tje is. “Met de 13 miljoen euro van de transfer van Georges Mikautadze naar FC Metz op zak zou de komst van Weghorst een inkoppertje moeten zijn, maar door de benarde financiële positie van de in verval geraakte Nederlandse topclub is niets minder waar.”

“De Franse miljoenen zijn gedeeltelijk nodig om financiële gaten te dichten en de prioriteit van Ajax ligt bij een rechtsbuiten”, aldus Verweij, die weet wat Burnley voor Weghorst verlangt. De journalist heeft van insiders vernomen dat the Clarets een prijskaartje van 5 miljoen euro om Weghorsts nek hebben gehangen.

De clubleiding van Ajax ziet in Weghorst de vervanger van Chuba Akpom, die mag vertrekken om wat inkomsten te genereren. Men is ervan overtuigd dat de 32-voudig international van Oranje een ‘sensatie’ kan worden in de Johan Cruijff ArenA. Toch zou Weghorst momenteel nog in de wachtkamer zitten.

“De Amsterdammers willen Akpom onder geen beding voor 1 augustus laten gaan”, weet Verweij. “Die dag staat de return van de tweede voorronde van de Europa League op het programma en de Engelsman is onmisbaar.” Indien het Nederlands elftal de eindfase van het EK haalt, zijn Brian Brobbey en Weghorst begin augustus nog op vakantie. Ajax hoopt dat laatstgenoemde volgende maand nog beschikbaar is.

Weghorst, die eerder lobbyde voor een transfer naar FC Twente maar nu ook naar Ajax wil, moet geduld houden voor een mogelijke transfer naar Amsterdam. Ondertussen hopen de Tukkers, die inmiddels ook op andere borden schaken, nog altijd op zijn komst.

Verweij heeft voor zijn artikel ook navraag gedaan bij Alex Kroes, technisch directeur van Ajax. “Kroes is om een reactie gevraagd, wil niet specifiek op de naam Weghorst ingaan, maar zegt in algemene zin dat ’Ajax zoals het hoort lijntjes heeft uitgegooid naar diverse spelers’.”

