Mike Verweij is laaiend enthousiast: ‘Hij kan de sleutelspeler van Ajax zijn’

Mike Verweij heeft torenhoge verwachtingen van Mika Godts. In de rubriek One To Watch van het X-kanaal van de Eredivisie maakt de journalist duidelijk dat hij rekening houdt met een doorbraak van de vleugelaanvaller van Ajax. Tegelijkertijd verwacht Sjoerd Mossou veel van Kian Fitz-Jim.

In de rubriek wijzen diverse journalisten ieder een Eredivisie-speler aan die komend seizoen in de gaten gehouden moet worden. Opvallend genoeg heeft het journaille niet gekozen voor een PSV’er. Zo kiest Arno Vermeulen voor Paxten Aaronson (FC Utrecht), houdt Pieter Zwart Peer Koopmeiners (AZ) in de gaten en kiest Willem Vissers voor Gjivai Zechiël (Feyenoord).

Verweij heeft vooral hoge verwachtingen van Godts, die twee seizoenen geleden al zijn debuut maakte in de Eredivisie maar nog geen vaste basisplaats kon veroveren. Dat zou in de komende voetbaljaargang weleens anders zijn, denkt de clubwatcher van Ajax.

“Dit Belgische talent heeft alles in zich om een smaakmaker te worden”, schrijft Verweij. “Godts weet als geen ander dat hij wel veel effectiever moet worden dan hij tot dusver in Ajax 1 was. En hij moet gevrijwaard blijven van blessures, want hij staat daardoor te vaak aan de kant.”

“Hij heeft de snelheid en behendigheid om komend seizoen een sleutelspeler van Ajax te worden. Godts is zeker een One To Watch voor mij", aldus de journalist.

Ook Mossou gaat voor een Ajacied, al kiest hij voor Fitz-Jim. “Ik hoop dat de huidige, grondige renovatie van Ajax een positieve impact heeft op Fitz-Jim, een beetje zoals dat in het verleden ook vaak bij Feyenoord is gebeurd, waar uit nood méér en sneller kansen werden geboden aan jong talent.”

“Fitz-Jim is een intelligente speler, altijd in beweging, met een fijne functionele techniek. Als hij ook fysiek en mentaal aan kan haken, heeft hij alles wat een moderne middenvelder moet hebben”, aldus Mossou.