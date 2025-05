Mike Verweij: 'Ik denk dat Feyenoord wel een voorbeeld is voor Ajax'

Mike Verweij ziet goede dingen ontstaan bij Feyenoord, waar Robin van Persie de scepter zwaait. Volgens de clubwatcher had Ajax ook op een dergelijke manier met een jongen van de club kunnen en misschien wel moeten omgaan.

''Ik denk dat Feyenoord wel een voorbeeld is voor Ajax'', oppert Verweij dinsdag in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. ''Als je ziet hoe Feyenoord met een clubjongen als Van Persie omgaat, en Ajax is omgegaan met een clubjongen als Heitinga...''

''Want qua prestaties doen ze het ongeveer even goed'', vergelijkt de Ajax-watchers de jonge trainers met elkaar. ''Heitinga begon, en dat is iedereen vergeten, met zeven overwinningen. En dat was toen wel het moment geweest voor Van der Sar om te zeggen: 'We geven jou volgend jaar ook het vertrouwen'. Dat heeft Van Persie ook volgend seizoen.''

''En Feyenoord gaat Van Persie steunen met een aantal aankopen. Ze willen de selectie echt versterken. En als je dan leest hoe respectvol Hancko over de werkwijze van Van Persie praat, dan kan daar wel iets moois gaan ontstaan'', ziet Verweij veel potentie bij de Rotterdamse club.

''Heitinga had de pech dat hij bij Ajax werd weggestuurd door Sven Mislintat. En daarna ging Mislintat aankopen doen. Als Van der Sar had gezorgd dat Mislintat daar niet was gekomen, het contract van Heitinga was verlengd en die 125 miljoen had besteed aan goede spelers, was Heitinga ook veel verder geweest in zijn loopbaan'', had het voor de rechterhand van Arne Slot heel anders kunnen lopen.

Presentator Pim Sedee werpt op dat Heitinga na een zeer goede start bij Ajax in een mindere periode terechtkwam en de kritiek aanzwelde.

''Met die laatste wedstrijd tegen FC Twente als dieptepunt. Dat ben ik met je eens'', aldus Verweij.