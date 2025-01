Mike Verweij heeft groot nieuws over Ajax-trainer Francesco Farioli: 'Er zijn...'

Francesco Farioli is een gewilde trainer buiten Nederland. Eerder deze week kwam al naar buiten dat de coach van Ajax zou hebben gesproken met AS Roma. Nu blijkt dat Farioli er ook goed op staat bij diverse clubs uit de Premier League.

Clubwatcher Mike Verweij komt vrijdag met dat nieuws in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. ''Als er een mooie club komt, dan verdient Farioli dat ook'', aldus de journalist van de ochtendkrant. ''En ik begreep dat er al best wat gaande is.''

''AS Roma wordt genoemd, maar ook clubs uit de Premier League. Er zijn drie of vier clubs uit Engeland die serieus naar hem informeren. Als dat gebeurt, dan is het voor alle partijen het beste dat het na dit seizoen is'', aldus Verweij, die weet dat Farioli niet altijd op één lijn zit met technisch directeur Alex Kroes.

Farioli zou de komst van Youri Regeer niet zien zitten en dat ook hebben aangegeven bij Kroes. De trainer liet al weten dat hij het voor 85 procent eens is met de td, en 15 procent oneens. De rechtsback keert sowieso terug bij Ajax, zo maakt de Amsterdamse club vrijdag bekend.

''Daar wordt natuurlijk iets voorgekookt om na dit seizoen te kunnen zeggen: 'Bij Ajax was het ook niet zoals ik gedacht had. Nu komt deze kans, ik ga weg'. Hij verdient het dan ook'', zo oordeelt de Ajax-watcher.

Volgens Verweij is het geen ramp, mocht Farioli Ajax gedag zeggen. ''Het voordeel voor Ajax is dat Farioli het cijfermatig héél goed doet. Dat kan de redding worden voor Ajax. In de directiekamer wordt inmiddels gebeden dat er na het seizoen een club komt voor Farioli, puur vanwege de resultaten.''

Verweij vindt Farioli vooral een prima trainer voor de korte termijn. ''Hij kan als schokeffect iets bewerkstelligen en misschien wel als tweede eindigen. Misschien komt er dan wel een huldiging op het Leidseplein. Dan zou het nog vol lopen ook. Als dat lukt, heeft Farioli het geweldig gedaan.''