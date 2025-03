Mike Verweij ziet Ajax na de winterstop heel anders voor de dag komen. De clubwatcher merkt in Kick-Off van De Telegraaf op dat trainer Francesco Farioli een heel ander wisselbeleid hanteert bij de koploper in de Eredivisie.

''In de winterstop is er heel nadrukkelijk gezegd: 'Kap nou eens met dat gewissel'. En een blinde ziet na de winterstop dat hij, de wedstrijd tegen Union Sint-Gillis uitgezonderd, want op die knollentuin kon je bijna niet spelen. Dus wisselde hij terecht heel veel spelers'', vindt Verweij het logisch dat Farioli in Brussel een uitzondering maakte.

''Maar voor de rest speelt Farioli bijna elke keer met dezelfde achterhoede. De voorhoede is nagenoeg bekend met Traoré, Brobbey en Godts. Dus hij wisselt gewoon veel minder'', constateert de Ajax-watcher een verschil met de situatie van vóór de winterstop.

''En de ene keer dat hij wisselde, bij NAC uit... Ajax had gewoon drie punten meer kunnen hebben'', aldus Verweij, die wordt aangevuld door presentator Pim Sedee. ''Doordat Farioli zoveel heeft gewisseld voor de winterstop, zijn de spelers zo fit dat ze elke week kunnen spelen.''

Verweij heeft daar geen boodschap aan. ''Ze zijn zo fit dat het bij Pasveer in zijn lies schiet, bij Traoré in zijn kuit en bij Brobbey in zijn enkel'', verwijst hij naar de verse blessuregevallen in de Ajax-selectie.

Valentijn Driessen gelooft wel dat de spelers van Ajax zeer fit zijn. ''Ze konden er in de slotfase tegen Eintracht Frankfurt nog wel een offensief uitpersen. Maar het leverde geen goal op, want die jonge jongen (Don-Angelo Konadu, red.) miste die enorme kans. Maar toen zag je wel dat Frankfurt op zijn laatste benen liep.''

''Dat is zonder meer. En dat is ook wel de verdienste van Farioli: die spelers zijn gigantisch fit'', is Verweij vervolgens complimenteus richting de Ajax-coach. ''Alleen zijn ze zo gigantisch fit, dat ik denk dat ze ook twee, drie wedstrijden in de week kunnen spelen.