Mike Verweij spot pareltje buiten traditionele top drie: 'Speler met gigantisch veel potentie'

Mike Verweij is onder de indruk van Jordy Clasie en Peer Koopmeiners. Dat vertelt hij in de podcast Kick Off van De Telegraaf. De twee spelers van AZ maakten een goede indruk tegen Tottenham Hotspur (1-0) en zouden niet misstaan in de top van Nederland, aldus de journalist.

Clasie (33) en Koopmeiners (24) vormen een koppeltje op het middenveld van Maarten Martens en imponeerden donderdag tegen the Spurs. Verweij is lovend over het tweetal. “Als je Clasie en Koopmeiners ziet... Dat zijn spelers die volgens mij niet misstaan bij PSV, Feyenoord en Ajax.”

“AZ zal die spelers alleen nooit verkopen aan die drie clubs, maar die maakten wel een gigantisch goede indruk.” Verweij denkt dat Koopmeiners een stap hogerop aan zou kunnen. “Of zijn lat veel hoger ligt dan AZ? Ja, dat vind ik wel.”

“Alleen, AZ is op een punt gekomen dat ze niet meer verkopen in Nederland, dus hij zal net zo’n goede stap naar het buitenland moeten maken als zijn broer Teun. Dus eerst een subtopper, hoewel Atalanta het natuurlijk geweldig heeft gedaan, en dan van daaruit verder kijken”, vervolgt de Ajax-watcher.

“Hij kon natuurlijk al naar FC Porto afgelopen winter”, merkt Valentijn Driessen op. “Die stonden al op de stoep.” Verweij: “Ik vind het echt een speler met gigantisch veel potentie.”

“Hij deed het prima”, is Driessen het met zijn collega eens. “Maar Clasie is natuurlijk het cement tussen de stenen daar. Je zag het ook tegen Heerenveen, toen hij er even niet bij was. Dan gaat het toch een stuk minder. Dan wordt die fout (in de slotfase, red.) hem aangerekend, maar hij staat er gewoon altijd op de momenten dat hij er moet staan.”