Mikautadze niet Ajax' laatste aankoop; Mislintat heeft volgende prio in vizier

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 08:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:43

Georges Mikautadze lijkt niet de laatste zomeraanwinst van Ajax te worden, zo schrijft De Telegraaf dinsdagochtend. De Amsterdammers willen naar verluidt ook nog een rechtsbuiten met diepgang aantrekken. Mikautadze wordt naar alle waarschijnlijkheid dinsdag medisch gekeurd. Daarmee lijkt de komst van Atlanta United-speler Thiago Almada (22), die de voorkeur zou genieten van staf en scouting, definitief van de baan.

“Na het binnenhalen van Mikautadze heeft een rechtsbuiten met diepgang prioriteit bij directeur voetbalzaken Sven Mislintat”, weet De Telegraaf. De ochtendkrant schrijft dat Mislintat voor een vervanger van Mohammed Kudus nog een potje van ongeveer vijftien miljoen euro heeft. De Ghanees maakte afgelopen zondag voor minimaal 43 miljoen euro een transfer naar West Ham United.

"Hoewel Mikautadze meer een spits is dan een aanvallende middenvelder en de scouting en staf van Ajax een duidelijke voorkeur hebben voor Almada, wil Mislinat geen risico lopen en pakt hij door bij de Georgiër", schreef Verweij in de maandageditie van De Telegraaf. Mikautadze lijkt, gezien de berichtgeving van de krant over de verdere zoektocht naar een rechtsbuiten, in ieder geval niet de directe opvolger van Kudus. Met Carlos Forbs, Steven Berghuis en Francisco Conceição heeft trainer Maurice Steijn momenteel drie spelers die als rechtsbuiten kunnen fungeren.

Transfer Mikautadze

Ajax bereikte maandag een akkoord met FC Metz over het te betalen bedrag voor Mikautadze. De eerste aanbieding van Ajax bedroeg 15 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan bonussen. Metz deed daarop een tegenvoorstel van 17 + 3 miljoen euro. Waarschijnlijk zijn de clubs ergens in het midden uitgekomen. De 22-jarige (schaduw)spits is zelf al mondeling akkoord met de Amsterdammers over een meerjarige verbintenis. Dinsdag wordt Mikautadze medisch gekeurd en donderdag is hij naar alle waarschijnlijkheid te gast bij het duel tussen Ajax en Ludogorets.