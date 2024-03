Mikautadze en Kvaratskhelia plaatsen zich met Georgië na penalty's voor EK

Georgië heeft zich geplaatst voor EURO 2024. In een kansarme maar zeer spannende wedstrijd was er na 120 minuten voetbal tegen Griekenland niet gescoord. In de onvermijdelijke strafschoppenserie trokken de Georgiërs, mede dankzij een misser van Georgios Giakoumakis, aan het langste eind. Georgië voegt zich op het EK in Groep F met Turkije, Portugal en Tsjechië.

Aan de kant van Georgië moest Georges Mikautadze het met een reserverol doen. De aan Metz verhuurde Ajacied zag bondscoach Willy Sagnol voorin kiezen voor Giorgi Chakvetadze, Budu Zivzivadze en Khvicha Kvaratskhelia. Voormalig Vitesse-aanvoerder Guram Kashia was een van de drie centrumverdedigers. Bij Griekenland koos bondscoach Gustavo Poyet ervoor om AZ-topscorer Vangelis Pavlidis op de bank te laten beginnen, net als onder meer Giakoumakis. Fotis Ioannidis kreeg de voorkeur in de spits. Pantelis Hatzidiakos en Kostas Tsimikas startten eveneens.

Van een hoog niveau was de openingsfase niet, al leverden beide ploegen enorm veel strijd. Griekenland genoot het balbezit, maar deed daar weinig mee en wachtte geduldig de vrije man af. Georgië trok zich terug en loerde op counters en spelhervattingen. Uit één van die vrije trappen werd Georgië voor het eerst echt dreigend. Een scherpe vrije trap van Chakvetadze leek bij de tweede paal ingekopt te kunnen worden door Lasha Dvali, maar de centrumverdediger miste de bal volledig.

Tsimikas kwam na ruim twintig minuten goed weg, nadat hij ogenschijnlijk opzettelijk zijn elleboog plantte in het gezicht van Kvaratskhelia. Georgië kreeg een vrije trap, maar een kaart bleef uit voor Tsimikas. Kvaratskhelia werd eerder in de wedstrijd al hardhandig naar de grond gewerkt door George Baldock, die daarvoor een gele kaart kreeg.

In de slotfase van de eerste helft werd het er niet vriendelijker op. Hatzidiakos pakte na zijn zoveelste overtreding geel en ook Konstantinos Mavropanos moest eraan geloven na een overtreding op Kvaratskhelia. Georgië kwam voor rust nog het dichtst bij een treffer. Odysseas Vlachodimos kon een indraaiende vrije trap ternauwernood tot hoekschop verwerken. Daaruit produceerde Solomon Kvirkvelia nog een afzwaaier.

Na het laatste fluitsignaal van de eerste helft liepen de gemoederen nog hoop op. Kvaratskhelia werd voor de zoveelste keer lastiggevallen door een Griek en reageerde gepikeerd. Het leverde een opstootje op en arbiter Szymon Marciniak deelde een directe rode kaart uit aan Giorgi Loria, de reservedoelman van Georgië met een verleden in Griekenland bij OFI Kreta en Olympiakos Piraeus.

Aan het spelbeeld veranderde er in de tweede helft amper wat. Griekenland had het meeste balbezit, maar het gevaar van de manschappen van Poyet bleef vooral uit standaardsituaties komen. Doelman Giorgi Mamardashvili hoefde amper in te grijpen, al waren de situaties voor zijn neus bij vlagen dreigend. Georgië wist ook weinig echte kansen te creëren. Mikautadze maakte een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd zijn opwachting.

Verlenging en strafschoppen

In de verlening werd de spanning zo mogelijk nog groter, maar veel beter werd het er niet op. In de honderdste minuut moest Mamardashvili voor het eerst écht in actie komen. De Valencia-goalie redde in de korte hoek op een listig en van richting veranderd schot van Anastasios Bakasetas. Even later was Mamardashvili volledig kansloos, maar tot zijn opluchting belandde de kopbal van Mavropanos op de lat.

Georgië kwam op zijn beurt ook zeer dicht bij de openingstreffer. Mikautadze gaf op precies het goede moment mee aan Zuriko Davitashvili. De invaller schoot van dichtbij tegen het been van Vlachodimos aan. In de tweede helft, waarin Kvaratskhelia uitviel met een liesblessure, leken beide ploegen genoegen te nemen met een strafschoppenserie, die er ook kwam. Daarin misten Bakasetas, Mikautadze en Giakoumakis.

