Mika Godts reageert met drie woorden op bij Ajax opgelopen blessure; massale steun van ploeggenoten

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Mika Godts, die voor het eerst van zich laat horen na zijn tegen FC Twente opgelopen blessure.

Het ging voor de jonge Belg mis vlak voor het rustsignaal in de Grolsch Veste. Bij een poging de bal te controleren schoot het erin bij Godts, die direct naar de grond ging.

De aanvaller van Ajax wist ogenschijnlijk gelijk dat het mis was en zocht na een korte blessurebehandeling de catacomben op. Bertrand Traoré verving hem na de hervatting.

Via Instagram laat Godts voor het eerst sinds het gelijkspel tegen Twente (2-2) van zich horen. "Ik zal sterker terugkomen", schrijft hij even kort als krachtig.

Zijn ploeggenoten steken Godts massaal een hart onder de riem. Onder meer Chuba Akpom, Traoré, Youri Baas en Davy Klaassen reageren met een steunbetoging onder de post.