Michiel Kramer voelt er wel wat voor om RKC Waalwijk in te ruilen voor deze club

Michiel Kramer moet het dit seizoen voornamelijk doen met invalbeurten bij RKC Waalwijk. De inmiddels 36-jarige aanvaller sluit daarom een tussentijds vertrek bij de hekkensluiter uit de Eredivisie niet bij voorbaat uit. In de sportuitzending van vrijdag van Rijnmond wordt Kramer in verband gebracht met Excelsior, één van de titelfavorieten in de Keuken Kampioen Divisie.

''Excelsior zou goed bij jou passen, helemaal met de blessure van Omorowa", krijgt Kramer voorgelegd bij de regionale zender. ''Ik zeg echt niet gelijk 'nee' tegen een club die bovenaan in de KKD meedoet'', verwijst de boomlange spits naar de huidige tweede plaats van Excelsior op het tweede niveau.

''Het is een goede optie. Ik voel me goed en ik denk dat ik nog steeds van waarde kan zijn'', aldus Kramer, die bij RKC beschikt over een contract dat aan het einde van deze jaargang afloopt. Vanaf 1 januari mag de routinier dus met andere clubs gaan praten.

Kramer is dan nog wel profspeler, zijn einde als voetballer is wel in zicht. Hij denkt dus al na over het leven na het voetbal. ''Het werk als analist vind ik leuk om te doen'', zegt de RKC-aanvaller, die regelmatig aanschuift bij Rijnmond.

''Eerst zei ik altijd dat ik geen trainer wilde worden, maar nu ik trainer ben van mijn zoontje die in de Onder 13-2 bij Smitshoek speelt, zie ik mezelf wel steeds meer aan de slag gaan als trainer'', zo besluit Kramer.

Kramer diende tijdens zijn lange loopbaan tot dusver acht clubs in binnen- en buitenland. ADO Den Haag is de enige club waar de spits verdeeld over twee periodes actief was.

De reservespits van RKC was daarnaast verbonden aan NAC Breda, FC Volendam, Feyenoord, Sparta Rotterdam, Maccabi Haifa, FC Utrecht en dus RKC.