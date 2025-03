Michael Reiziger legt uit waarom Mohamed Ihattaren niet is geselecteerd voor Jong Oranje: ‘Ik denk dat…’

Michael Reiziger heeft ervoor gekozen om Mohamed Ihattaren niet op te nemen in zijn selectie van Jong Oranje voor de interlands tegen de leeftijdsgenoten van Italië en Roemenië. In De Voetbalkantine op ESPN licht de bondscoach van Jong Oranje toe waarom.

Ihattaren werd onlangs door de KNVB al benaderd voor Jong Oranje. Bij Goedemorgen Eredivisie gaf hij aan er nog niet uit te zijn of hij voor Nederland of Marokko zou kiezen, mocht hij ooit die keuze krijgen.

Vrijdag werd de selectie van Jong Oranje bekend, en Ihattaren zit daar niet bij. Reiziger, vrijdagmiddag te gast in De Voetbalkantine, legt uit waarom.

“Ik vind het sowieso knap van Ihattaren”, begint Reiziger. “En het zegt ook iets over Henk Fraser, wat voor manager hij is, dat hij die jongen zo heeft laten voetballen weer. Ook heel knap, want ik heb begrepen dat er ook een heel team achter zit. Dus dat vind ik gewoon echt complimenten waard.”

“Ik ben een paar keer gaan kijken naar hem, en ik geniet als ik hem zie. Ik denk alleen dat voor Jong Oranje nog wel wat meer nodig is. Maar ik vind het sowieso super hoe het RKC is gelukt om Mo in korte tijd daar te krijgen.”

Op de vraag wat Ihattaren nog moet toevoegen om wél geselecteerd te worden, antwoordt Reiziger: ”Dat zou ik altijd eerst tegen hem zeggen, maar zo ver zijn we nog niet. Ik vind ook gewoon dat we hem gewoon lekker moeten laten voetballen, zonder die druk van ‘moeten’.”

“Ik denk ook dat het voor hem misschien lekker is om eerst lekker een jaar te voetballen, goed te voetballen en doelen te kunnen halen. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan nu voor Jong Oranje te spelen”, besluit de bondscoach.