Michael Reiziger gooit Ajax-speler direct voor de leeuwen bij Jong Oranje

Lucas Jetten begint dinsdagavond in de basis bij Jong Oranje. De pas zeventienjarige verdediger van Jong Ajax maakt daarmee zijn debuut in het elftal van Michael Reiziger. De Nederlandse beloften spelen om 18.30 uur een oefenduel met de leeftijdsgenoten van Roemenië.

Jetten werd maandag bij de selectie gehaald nadat Anass Salah-Eddine het trainingskamp had verlaten wegens een blessure. De linkspoot wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax.

Jetten, die in Zuid-Afrika is geboren, speelt sinds 2015 voor Ajax. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar Jong Ajax. Voor dat elftal maakte hij tot dusver 27 keer zijn opwachting. Al die wedstrijden speelde hij in de Keuken Kampioen Divisie.

De linksback, die ook centraal in de defensie uit de voeten kan, zat één keer bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht. Dat was tijdens het uitduel met Eintracht Frankfurt van eerder deze maand. Die wedstrijd ging met 4-1 verloren.

Luciano Valente staat ook in de basis tegen de Roemenen. De aanvaller van FC Groningen maakte zijn debuut in Jong Oranje tijdens het uitduel met Jong Italië van vorige week. Onder anderen Emanuel Emegha, Kian Fitz-Jim, Ryan Flamingo en Wouter Goes zitten op de bank.

Opstelling Jong Oranje: Roefs; Asante, Bruns, Van Breemen, Jetten; Zechiël, Hansen, Valente; Van Bergen, Ohio, Van Brederode.