'Met deze actie bewijst Menno Geelen dat hij het clubbelang van Ajax voorop stelt'

Menno Geelen heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot medio 2027 en wordt vanaf 1 juli 2025 de algemeen directeur, nadat hij die rol het afgelopen jaar al vervulde op interim-basis. Dat Geelen zijn contract niet met de maximale vier jaar, maar tot medio 2027 verlengt, bewijst volgens Mike Verweij van De Telegraaf dat ‘hij het clubbelang voorop stelt’. De kans is groot dat Geelen in 2027 een stapje terug doet, zodat een voormalig Ajax-speler het stokje kan overnemen.

Geelen vindt het belangrijk dat er een oud-speler van de Amsterdammers in de top van de club actief is. De algemeen directeur werd tijdens zijn interim-periode door de RvC en sponsoren meermaals gevraagd om aan te blijven. “Telkens was zijn antwoord dat hij dat wel wilde, maar alleen als de RvC ook in zijn visie zou geloven dat er hoog in de organisatie een oud-speler bij moet”, schrijft Verweij.

Met het vertrek van Marc Overmars en Edwin van der Sar was daar geen sprake meer van. Geelen gelooft in de visie van Johan Cruijff, die altijd van mening was dat er oud-Ajacieden op de belangrijke posities moeten zitten. Verweij schrijft dat Geelen van dichtbij heeft gezien hoe groot de meerwaarde is van oud-Ajacieden in de club.

“Van der Sar werd door de gepokt en gemazelde Kinsbergen (en later een jaar door Dolf Collee) klaargestoomd voor zijn rol als algemeen directeur. Het trio was verantwoordelijk voor de miljoenendeal met hoofdsponsor Ziggo en andere lucratieve sponsorcontracten.” Ook zag Geelen de meerwaarde van Overmars, die de ene na de andere miljoenendeal sloot op de transfermarkt.

Geelen wil de komende twee jaar de ‘Kinsbergen-rol’ oppakken, klinkt het. “In die periode wil hij de weg plaveien voor zijn opvolger”, vervolgt Verweij. Ajax startte zo’n anderhalf jaar geleden met een traineeship voor oud-Ajacieden, die zo konden meelopen binnen Ajax en werden klaargestoomd om een (bestuurlijke) functie aan te gaan in de toekomst. Kelly Zeeman, Ricardo van Rhijn, Daniël de Ridder en Siem de Jong volgen dat talentenprogramma momenteel.

Zeeman en Van Rhijn willen terugkeren bij Ajax, maar niet per se in het bestuur. “De Ridder en De Jong hebben dat streven naar verluidt wel en zij maken ook een prima indruk”, klinkt het. “Het is ook niet uitgesloten dat er nog een andere Ajax-speler in beeld komt.” Een langer verblijf van Geelen ná 2027 wordt niet per definitie uitgesloten. “In principe maakt hij in juli 2027 plaats. Mocht zijn beoogde opvolger daar nog niet klaar voor zijn, dan is een (iets) langer verblijf niet uitgesloten.”