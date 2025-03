Memphis Depay zet de toon met fraaie assist en bereikt ten koste van Neymar de finale

Memphis Depay staat voor zijn eerste finale met Corinthians. In de halve finale van het Braziliaanse staatskampioenschap werd met 2-1 gewonnen van Santos, waardoor een finaleplaats een feit is voor de Nederlandse aanvaller en consorten. Memphis had met een assist een aandeel in de zege die in de nacht van zondag op maandag werd behaald.

Corinthians won een maand geleden met 3-1 van Santos en was ditmaal met 2-1 te sterk voor de ploeg van de Braziliaanse ster Neymar, die overigens negentig minuten op de bank bleef zitten.

De voorsprong van Corinthians kwam al na twaalf minuten tot stand. Na een slimme hoekschop gaf Memphis voor op aanvalspartner Yuri Alberto, die simpel kon binnentikken. Het onlangs gepromoveerde Santos kwam kort voor rust op gelijke hoogte via Tiquinho Soares.

Memphis had ook een aandeel in de hernieuwde voorsprong van Corinthians. De door bondscoach Ronald Koeman in de voorselectie van Oranje opgenomen aanvaller kopte door op Rodrigo Garro, die na een combinatie met enkele teamgenoten de 2-1 liet aantekenen in de halve eindstrijd.

Santos liep in de slotfase nog tegen twee rode kaarten aan. Eerst was het de beurt aan Zé Ivaldo, die eerst geel kreeg maar na een check van de VAR met rood moest vertrekken. Opvallend was dat de hard aangepakte Alberto moest huilen na de charge van Ivaldo en uiteindelijk moest worden gewisseld.

Gonzalo Escobar kon zich eveneens niet beheersen en mocht dus ook voortijdig inrukken. Neymar zag het allemaal vanaf de bank gebeuren, terwijl Memphis de negentig minuten volmaakte bij de thuisspelende ploeg.

Corinthians krijgt in de finale te maken met regerend staatskampioen Palmeiras of São Paulo, die elkaar in de nacht van maandag op dinsdag treffen. De Braziliaanse competitie begint overigens over drie weken.