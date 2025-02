Memphis Depay slaat als invaller toe in blessuretijd en is de held van Corinthians

Corinthians heeft in de nacht van zondag op maandag drie punten bijgeschreven in de Campeonato Paulista, het kampioenschap van de Braziliaanse staat São Paulo. Memphis Depay tekende ver in blessuretijd voor het tweede doelpunt, waardoor zijn ploeg met 2-0 won van São Bernardo.

Dankzij de thuisoverwinning staat Corinthians op 22 punten uit negen wedstrijden in de groepsfase, waardoor een plaats in de kwartfinale inmiddels een zekerheid is. Het duurde wel even voordat de overwinning tot stand kwam voor Memphis en de zijnen.

Pedro Raul raakte de paal in de eerste helft en collega-aanvaller Ángel Romero zag een doelpunt worden afgekeurd wegens buitenspel. Corinthians was dominant voor rust, maar de openingstreffer kon voorlopig niet worden gevierd door de supporters.

São Bernardo betrok ook in de tweede helft de verdedigende stellingen. Hierdoor greep Corinthians-trainer Ramón Díaz in en gooide hij Memphis voor de leeuwen. Dat bleek uiteindelijk een gouden greep te zijn, want de Nederlander had een belangrijk aandeel in de 1-0. Zijn geblokte schot kwam terecht bij Romero, die in de 94ste minuut afrondde.

In de negende minuut van de blessuretijd was het de beurt aan Memphis om de eindstand op 2-0 te bepalen. De invaller ging de combinatie aan met Romero en wist de doelman van de bezoekers daarna op beheerste wijze te verschalken.

Een belangrijke overwinning uiteindelijk voor Corinthians, dat niet opgaf en zich mag opmaken voor de kwartfinale van de Campeonato Paulista. Op een later tijdstip wordt bekend welke club moet worden verslagen om de halve eindstrijd te bereiken.

Corinthians hervat het kampioenschap van São Paulo aanstaande donderdag. Santos, waar Neymar onlangs terugkeerde, is dan de tegenstander van Timão. Twee dagen later volgt een bezoek aan Portuguesa.