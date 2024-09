Memphis Depay houdt eerste persconferentie: 'Ik ben doelbewust deze kant opgestuurd'

Memphis Depay heeft zijn eerste persconferentie als speler van Corinthians achter de rug. De spits, die eerder al groots werd gepresenteerd op het veld, laat onder meer weten dat hij zich nu al als een vis in het water voelt bij zijn nieuwe club. "Dit is het Mekka van het voetbal."

“Het is een interessante vraag: 'Waarom ben ik de wereld overgestoken om te voetballen in een land waar wij in Europa niet veel van weten?", citeert ESPN de woorden van Memphis. "Voor mij is het heel simpel. Ik ben opgegroeid in Nederland met Afrikaanse roots, ik ken de competitie in Europa en ik heb voor veel teams gespeeld en alles gezien. Toen ik wat ouder werd – inmiddels ben ik 30 – vroeg ik mezelf af: Wat kan ik doen om gelukkiger te zijn?"

Memphis stelt dat hij 'dicht bij zijn gevoel' blijft. "Alles in mijn leven heeft een doel. De reden waarom ik hier ben, is eerlijk gezegd voor Corinthians; zij vroegen me immers om naar Brazilië te komen. De energie die ik voelde, de inspanningen van de club, het ontvangst van alle fans; het is iets wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt."

"Je kunt zeggen dat we in Europa op een hoger niveau spelen, maar we moeten erkennen waar het authentieke voetbal vandaan komt. Veel grote sterren komen uit Brazilië. Dit is het Mekka van het voetbal.”

Voetbal is niet de enige reden dat Memphis heeft besloten naar Brazilië te verhuizen. "De reden dat ik hier vandaag ben is veel groter dan voetbal. Natuurlijk ben ik hier om te spelen, om mijn vaardigheden te laten zien en het in een andere topcompetitie te proberen. Maar velen zullen mij volgen om deze reis mee te maken."

“Mijn beslissing om naar Brazilië te komen is er één die veel krachten doet bewegen. Het gaat mijn begrip te boven. Ik kan niet uitleggen wat ik voel, maar ik ben doelbewust deze kant opgestuurd. God weet waarom, Hij weet dat er een groter doel is. Laten we kijken hoe het uitpakt."

Wanneer Memphis voor het eerst in actie komt voor Timão, is nog niet geheel duidelijk. “Het is belangrijk dat ik snel aan de slag ga, maar we moeten realistisch zijn. Ik kom van het Europees kampioenschap en ik probeer zo snel mogelijk klaar te zijn. We zullen zien wat het medische team zegt, maar ik denk dat jullie me snel in actie zullen zien."