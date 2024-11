Memphis Depay geeft een assist, maar moet uiteindelijk het onderspit delven met Corinthians

Corinthians is er donderdagnacht niet in geslaagd om te winnen op bezoek bij Racing Club: 2-1. De Braziliaanse club kwam vroeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Yuri Alberto, maar twee doelpunten van Juan Quintero bepaalden nog voor rust de eindstand in Argentijns voordeel.

Bij Corinthians stonden voormalig PSV’ers André Ramalho en Memphis Depay aan de aftrap in Avellaneda. De 98-voudig international van het Nederlands elftal deed uiteindelijk 79 minuten mee.

Al in de zesde minuut kwam Corinthians op voorsprong. Memphis werd ingespeeld door Yuri Alberto en gaf de bal met een fraai hakje terug op de Braziliaan. Vanuit een lastige hoek wist Yuri Alberto doelman Gabriel Arias te verschalken: 0-1.

Vervolgens nam Quintero Racing Club bij de hand. De Colombiaan, ooit geprezen als wonderkind bij FC Porto, mocht na 36 minuten aanleggen vanaf elf meter. Quintero schoot zijn strafschop hard en raak door het midden: 1-1.

Drie minuten later mocht Quintero opnieuw juichen. Na goed doorkoppen van spits Adrián Martínez ging de linkspoot alleen op doelman Hugo Souza af. Quintero schoof de bal gedecideerd langs de Braziliaanse goalie: 2-1.

Daarmee noteerde Quintero direct het winnende doelpunt. Daardoor zijn de halve finales van de Copa Sudamericana het eindstation voor Corinthians, dat zich volledig kan focussen op de Braziliaanse competitie.

Het is belangrijk dat Memphis en co snel punten gaan halen in de Serie A Betano. Corinthians staat nu op de vijftiende plaats, met slechts één punt meer dan nummer zeventien RB Bragantino.

Corinthians zal er alles aan moeten doen om niet in ‘Z-4’ te belanden. ‘Z-4’ is de Braziliaanse naam voor de onderste vier plekken, die zorgen voor degradatie. Corinthians heeft nog zeven competitiewedstrijden te spelen.