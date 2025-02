Memphis Depay geeft assist in Braziliaanse topper en ziet teamgenoot oliedomme rode kaart pakken

De Braziliaanse topper tussen Palmeiras en Corinthians is donderdagnacht geëindigd in 1-1. Nederlander Memphis Depay was belangrijk met een assist op sterspeler Yuri Alberto, nadat aanvaller Maurício eerder de score had geopend namens de thuisploeg.

Bij Palmeiras stond toptalent Estêvão aan de aftrap. De zeventienjarige aanvaller vertrekt komende zomer voor minstens 34 miljoen euro naar Chelsea. Naast Memphis kreeg ook André Ramalho een basisplaats bij Corinthians.

Al na negen minuten was het raak voor Palmeiras. Met de buitenkant van zijn voet schoot Maurício zijn club op voorsprong: 1-0. Vervolgens verzuimde Ramalho vanuit een hoekschop om de gelijkmaker te scoren.

In de 43ste minuut kwam Corinthians alsnog langszij. Memphis onderschepte de bal en stuurde Yuri Alberto met een uitstekend pass weg. De Braziliaanse goaltjesdief wist doelman Weverton vanuit een lastige hoek te verschalken: 1-1.

Yuri Alberto ontving daarna wel een gele kaart, omdat hij tijdens het juichen haast de cornervlag doormidden trapte. Uiteindelijk kwam dit hem duur te staan, daar hij in de tweede helft een tweede prent ontving voor een schwalbe.

Daardoor moest Corinthians in het laatste half uur met tien man verder. Memphis, die de volledige wedstrijd uitspeelde, en zijn teamgenoten wisten knap stand te houden. Ook doordat doelman Hugo Souza in blessuretijd een strafschop van Estêvão keerde.

Campeonato Paulista

98-voudig international Memphis neemt met Corinthians deel aan de Campeonato Paulista, het staatskampioenschap van São Paulo. Tot dusver kwam hij 336 minuten in actie, verdeeld over 5 wedstrijden. Tegen Palmeiras gaf Memphis zijn eerste assist van het seizoen.