Memphis Depay bereikt persoonlijk akkoord en lijkt eindelijk nieuwe club te hebben

Memphis Depay heeft zo goed als zeker een nieuwe club gevonden. De dertigjarige aanvaller heeft een persoonlijk akkoord bereikt met het Braziliaanse Corinthians. Dat meldt journalist César Luis Merlo en wordt bevestigd door onder meer ESPN en Matteo Moretto van het Spaanse Relevo.

Volgens Merlo zal Memphis, mits hij de medische keuring weet te doorstaan, een tweejarig contract gaan teken in Brazilië. Corinthians werd zeven keer landskampioen, maar staat momenteel op een teleurstellende zeventiende plek in de Série A.

Memphis zat al enkele maanden zonder club, nadat hij eerder deze zomer was vertrokken bij Atlético Madrid. Daardoor was hij vrij om te gaan en staan waar hij wilde. Onder meer vanuit Spanje liet men al weten geïnteresseerd te zijn in zijn diensten.

Eerder deze week meldde journalist Samir Carvalho, die onder meer werkzaam is voor UOL, dat Corinthians hem graag zag komen. De club had Depay een voorstel gedaan, inclusief salaris, en was vervolgens in afwachting van eventuele goedkeuring van de aanvaller.

De verwachting was dat de voorkeur van Memphis uitging naar een club in Europa, maar nu kiest hij dus toch voor een avontuur in Zuid-Amerika. Bij Corinthians komt hij onder meer voormalig PSV’er André Ramalho tegen. ESPN meldt dat Memphis bij zijn nieuwe club zo'n vijf ton per maand gaat verdienen.

Wat de overstap naar Corinthians betekent voor de interlandcarrière van de rechtspoot, is nog niet bekend. Bondscoach Ronald Koeman nam hem niet op in zijn selectie voor de Nations League-duels met Bosnië & Herzegovina en Duitsland, omdat hij eerst wilde dat Memphis een club zou vinden. Dat is nu dus zo goed als zeker gelukt. Memphis nadert met 46 doelpunten all-time topscorer van het Nederlands elftal Robin van Persie (50 goals).

Afgelopen seizoen kwam Depay in dienst van Atlético Madrid tot 31 wedstrijden in alle competities, voornamelijk als invaller. Daarin was hij goed voor negen goals en twee assists.