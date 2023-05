Meijer heeft keuze al gemaakt en verklapt wie zondag het doel van NEC verdedigt

Vrijdag, 19 mei 2023 om 19:21 • Bart DHanis • Laatste update: 19:27

Jasper Cillessen behoudt het vertrouwen van NEC-trainer Rogier Meijer, zo weet De Gelderlander vrijdagmiddag te melden. De sluitpost van de Nijmegenaren beleeft een ‘mindere fase’ volgens de trainer, maar staat desalniettemin gewoon onder de lat komend weekend. NEC ontvangt dan AZ in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen.

Twee weken geleden maakte Cillessen een gigantische blunder die zijn team uiteindelijk fataal werd: NEC verloor daardoor met 2-3 van sc Heerenveen, dat een directe concurrent is om een play-off-ticket. Ook tegen FC Twente afgelopen speelronde aarzelde de 34-jarige doelman te lang met de bal aan zijn voet, waardoor Manfred Ugalde ertussen kon komen met een sliding. De 65-voudig international van Oranje kwam met de schrik vrij, want de bal rolde niet het doel in en verdediger Philippe Sandler kon het gevaar uiteindelijk wegnemen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Meijer zegt naar aanleiding van het duel in Enschede een goed gesprek te hebben gehad met zijn keeper. "Ik heb hem verteld waarom ik vond dat hij een onzekere indruk maakte tegen Twente en we hebben besproken hoe we daar samen een oplossing voor kunnen vinden.” De trainer van NEC gaat zelfs in op het specifieke moment waarbij Cillessen bijna een blunder beging. “Wij willen van achteruit opbouwen, maar als een tegenstander ons hoog onder druk zet, zoals Twente deed, dan moeten we er soms voor kiezen om de lange bal te spelen, zodat niet alles op het bordje van Jasper terechtkomt.”

De trainer, die onlangs zijn contract in Nijmegen met een jaar verlengde, zegt er niet aan te hebben gedacht om de voormalig sluitpost van onder meer Ajax en Barcelona op de bank te houden tegen AZ. “Ik heb nog steeds vertrouwen in zijn kwaliteiten. Hij zit in een moeilijke fase, dat heeft hij zelf ook gezegd. Daar moet hij even doorheen zien te komen. Het beste medicijn is om te blijven keepen en je niveau te halen. Je kan niet iemand met woorden overtuigen dat de onzekerheid weg is, dat moet je op het veld laten zien en dat gaat hij ook doen."