Heung-min Son mist Europa League-wedstrijd tegen AZ

Heung-min Son moet het Europa League-duel met AZ donderdagavond aan zich voorbij laten gaan. Dat vertelde Ange Postecoglou, manager van Tottenham Hotspur, een dag voor de wedstrijd op een persconferentie. Son is net terug van een hamstringblessure, en daarom doet de Engelse club voorzichtig met hem.

“Sonny had wat pijntjes na afgelopen weekend, maar hij zou sowieso niet spelen tegen AZ", onthulde Postecoglou woensdag. “Dus hij zit niet bij de selectie morgen.”

De afwezigheid van Son mag als een flinke meevaller worden gezien voor AZ. De Zuid-Koreaan is niet alleen de aanvoerder van Tottenham, maar mag ook worden gezien als de sterspeler van the Spurs.

Son miste de afgelopen maand de wedstrijden tegen Manchester United (0-3 zege) en Brighton & Hove Albion (3-2 nederlaag) door een hamstringblessure. Afgelopen weekend, tegen West Ham United (4-1 zege), maakte hij zijn rentree.

Postecoglou had ook goed nieuws: over Richarlison. De Braziliaan was de afgelopen periode geblesseerd en ook hij maakte zijn rentree tegen West Ham. “Richy is het weekend goed doorgekomen. Het is nu zijn tweede trainingsweek, hij is er klaar voor”, aldus Postecoglou. De Braziliaan lijkt dus te gaan spelen tegen AZ.

Na twee Europa League-duels gespeeld te hebben staat Tottenham momenteel op plek drie op de ranglijst, met zes punten. De Londenaren boekten zeges op Qarabag (3-0) en het Ferencváros van Pascal Jansen (1-2).

AZ bezet plek achttien, met drie punten. De Alkmaarders versloegen IF Elfsborg (3-2), maar verloren van Athletic Club (2-0). Tottenham - AZ begint donderdag om 21:00 uur in het Tottenham Hotspur Stadium.