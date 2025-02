Media-afdeling van PSV krijgt bakken met kritiek na social media-post over Noa Lang

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor PSV, dat veel kritiek krijgt onder een post over Noa Lang.

Er is al een tijdje gedoe tussen Lang en de fans van de Eindhovense club. De linksbuiten maakte eerder deze maand in het thuisduel met Willem II een doelpunt en deed vervolgens zijn vinger naar de mond.





De Tilburgers kwamen later in dat duel op gelijke hoogte en de wedstrijd eindigde in 1-1. In een interview na afloop haalde Lang uit naar de supporters van PSV. Hij zei dat de selectie zich niet gesteund voelde door de aanwezige fans.

Dinsdagmiddag plaatste PSV twee foto’s op X van Lang met de begeleidende tekst: “Zonder wrijving geen glans.” In de reacties wordt de Eindhovense club van veel kritiek op de post voorzien.

“Welke glans?” Vragen fans van de club zich af onder de post. Ook supporters van Ajax melden zich in grote getalen. “Blijven klappen voor Ajacieden”, reageert een supporter van de rivaliserende club.