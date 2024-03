Mbappé spreekt uit zijn hart: ‘Ik heb problemen, maar niet met hem’

Kylian Mbappé ontkent dat hij in de clinch ligt met Luis Enrique. De sterspeler van Paris Saint-Germain werd tegen Stade Rennes na 65 minuten naar de kant gehaald en bleef vrijdag tegen AS Monaco (0-0) in de rust in de kleedkamers achter, hetgeen de speculaties over een verkoelde relatie voedden.

Waar menigeen dacht aan een blessure bij de Franse aanvaller, gaf Enrique na afloop van het duel aan dat het een bewuste keuze was om zijn sterspeler te wisselen. Mbappé besloot opvallend genoeg om enkele selfies met fans te nemen en vervolgens plaats te nemen op de tribune, waar zijn familie zat.

“Dit was honderd procent mijn beslissing”, zei Enrique. “Vroeg of laat moeten we eraan wennen om zonder Kylian te spelen. En als trainer is het altijd mijn doel om de beste oplossing voor het team te vinden. Dit vond ik deze keer het beste.”

Dinsdagavond na het Champions League-duel met Real Sociedad (1-2 winst), waarin Mbappé een hoofdrol opeiste met twee treffers, kwam het 'conflict' tussen beide kemphanen opnieuw ter sprake.

"Er is geen probleem", aldus Mbappé bij Canal+. "Ik heb problemen, maar daar is de coach er niet één van." Le Parisien wist enkele dagen geleden nog te melden dat Mbappé en Enrique de laatste tijd opvallend weinig woorden met elkaar wisselen.

Mbappé is vooral blij met het bereiken van de volgende ronde in de Champions League. "Dat was de doelstelling, we zijn erg blij. We wilden ons kwalificeren, winnen en de wedstrijd makkelijk maken."

Na een kwartier spelen vond Mbappé voor de eerste keer het net. Tien minuten na rust verdubbelde hij de score. "We scoorden snel en brachten onszelf niet in groot gevaar, behalve op het einde, maar dat zullen we ons niet herinneren."

